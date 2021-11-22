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Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС

Ведомости

Президент США Джо Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС), пишет CNBC. Далее его кандидатура будет направлена на согласование в сенат.

«Как я уже сказал ранее, мы не можем просто вернуться туда, где были до пандемии, нам нужно восстановить нашу экономику, и я уверен, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард сосредоточат внимание на поддержании низкого уровня инфляции, стабильных цен и обеспечении полной занятости. Это сделает нашу экономику сильнее, чем когда-либо прежде», — цитирует издание заявление Байдена. 

Американские СМИ ранее сообщали, что Пауэлл может уйти в отставку, а его должность займет действующий член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Однако Байден выдвинул ее кандидатуру на должность заместителя председателя Совета управляющих ФРС. На посту вице-председателя она сменит Ричарда Клариду, срок полномочий которого истекает 31 января 2022 г.

Пауэлл стал главой ФРС при предыдущем президенте США Дональде Трампе в январе 2018 г. Руководство ФРС за последние несколько недель столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, что стало максимумом более чем за 30 лет — с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы не позволить инфляции расти выше целевого показателя в 2%. 

Регулятор 3 ноября заявил, что повышение цен будет временным, однако признал, что инфляционное давление продолжается дольше, чем ожидалось. Регулятор начал сокращать программу количественного смягчения и в тринадцатый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. 

Ранее по теме: Годовая инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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