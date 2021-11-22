Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС

Пауэлл стал главой ФРС при предыдущем президенте США Дональде Трампе в январе 2018 г. Руководство ФРС за последние несколько недель столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, что стало максимумом более чем за 30 лет — с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы не позволить инфляции расти выше целевого показателя в 2%.