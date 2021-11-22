Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС
Президент США Джо Байден выдвинул Джерома Пауэлла на второй срок на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС), пишет CNBC. Далее его кандидатура будет направлена на согласование в сенат.
«Как я уже сказал ранее, мы не можем просто вернуться туда, где были до пандемии, нам нужно восстановить нашу экономику, и я уверен, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард сосредоточат внимание на поддержании низкого уровня инфляции, стабильных цен и обеспечении полной занятости. Это сделает нашу экономику сильнее, чем когда-либо прежде», — цитирует издание заявление Байдена.
Американские СМИ ранее сообщали, что Пауэлл может уйти в отставку, а его должность займет действующий член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард. Однако Байден выдвинул ее кандидатуру на должность заместителя председателя Совета управляющих ФРС. На посту вице-председателя она сменит Ричарда Клариду, срок полномочий которого истекает 31 января 2022 г.
Пауэлл стал главой ФРС при предыдущем президенте США Дональде Трампе в январе 2018 г. Руководство ФРС за последние несколько недель столкнулось с резкой критикой со стороны американского парламента: годовая инфляция в октябре ускорилась до 6,2%, что стало максимумом более чем за 30 лет — с декабря 1990 г. При этом официальная политика ФРС с сентября 2020 г. заключалась в том, чтобы не позволить инфляции расти выше целевого показателя в 2%.
Регулятор 3 ноября заявил, что повышение цен будет временным, однако признал, что инфляционное давление продолжается дольше, чем ожидалось. Регулятор начал сокращать программу количественного смягчения и в тринадцатый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.