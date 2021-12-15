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Экономика

Путин указал на отсутствие документов по ликвидации 104 свалок в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова назвать имя человека, ответственного за подготовку проектно-сметной документации на ликвидацию свалок. Глава государства указал, что таковая отсутствует по 104 объектам.

«Смотрите, 104 свалки, да? По ним отсутствует проектно-сметная документация на их ликвидацию. 104. Надо, во-первых, по каждому объекту разбираться, и, конечно, без всяких сомнений нужно работать с ценами, на это внимательно критически посмотреть», — сказал Путин.

«Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом? Фамилию этого человека можете назвать? Кто он?» — добавил президент.

В итоге главным и несущим личную ответственность за данную работу Козлов назвал заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимова. Свой пост он занимает с апреля 2016 г.

Путин отметил, что до конца 2024 г. нужно ликвидировать 191 свалку в границах российских городов, из них 88 являются наиболее опасными объектами накопленного вреда окружающей среде. На данный момент закрыты 60 таковых, до конца 2021 г. будут ликвидированы еще шесть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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