Путин указал на отсутствие документов по ликвидации 104 свалок в России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова назвать имя человека, ответственного за подготовку проектно-сметной документации на ликвидацию свалок. Глава государства указал, что таковая отсутствует по 104 объектам.
«Смотрите, 104 свалки, да? По ним отсутствует проектно-сметная документация на их ликвидацию. 104. Надо, во-первых, по каждому объекту разбираться, и, конечно, без всяких сомнений нужно работать с ценами, на это внимательно критически посмотреть», — сказал Путин.
«Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом? Фамилию этого человека можете назвать? Кто он?» — добавил президент.
В итоге главным и несущим личную ответственность за данную работу Козлов назвал заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимова. Свой пост он занимает с апреля 2016 г.
Путин отметил, что до конца 2024 г. нужно ликвидировать 191 свалку в границах российских городов, из них 88 являются наиболее опасными объектами накопленного вреда окружающей среде. На данный момент закрыты 60 таковых, до конца 2021 г. будут ликвидированы еще шесть.