Путин указал на отсутствие документов по ликвидации 104 свалок в России

«Смотрите, 104 свалки, да? По ним отсутствует проектно-сметная документация на их ликвидацию. 104. Надо, во-первых, по каждому объекту разбираться, и, конечно, без всяких сомнений нужно работать с ценами, на это внимательно критически посмотреть», — сказал Путин.