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Путин допустил введение оборотных штрафов для компаний за экологический вред

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о варианте наказания для компаний, не соблюдающих требования по выбросам вредных веществ в атмосферу. По его словам, это могут быть как оборотные штрафы, так и ограничения по выплатам дивидендов. В ходе совещания курирующая экологию в правительстве вице-премьер Виктория Абрамченко предложила ввести штрафы для собственников за нарушения экологических требований. 

«Такие штрафы (для собственников. — Ред.) сложно сделать мотивирующими к нужному поведению. Потому что вряд ли вы установите какие-нибудь сотни миллионов долларов за эти нарушения. Не говорю, что сейчас надо принимать какие-то совсем драконовские меры, но есть же разные варианты. Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы», — сказал Путин на совещании с членами правительства. В связи с этим президент попросил Абрамченко совместно с администрацией президента подготовить перечень поручений по вопросам защиты экологии. 

«Я вас попрошу вместе с коллегами из администрации подготовить по результатам нашего сегодняшнего обсуждения проект перечня поручений, чтобы ничего не пропало и ничего не было забыто», — заявил Путин.

Абрамченко в ходе совещания заявила, что в Норильске за последний год не было зафиксировано положительной динамики по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. «При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации «Евраза» показатели снижения выбросов составили более 25%. В Челябинске существенный вклад (более 20%) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на 1% снизились выбросы в в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске», — сказала Абрамченко. 

По ее словам, совокупный объем выбросов по 12 городам проекта «Чистый воздух» снижен более чем на 5%, хотя в планах на текущий год было снижение выбросов на 4%. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха проводятся в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В октябре этого года специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что штрафы для компаний за вред окружающей среде должны быть существенными и ставить предприятия на грань разорения.

Ранее по теме: Собственники промпредприятий будут платить за ликвидацию экологического вреда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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