Путин допустил введение оборотных штрафов для компаний за экологический вред

Абрамченко в ходе совещания заявила, что в Норильске за последний год не было зафиксировано положительной динамики по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. «При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации «Евраза» показатели снижения выбросов составили более 25%. В Челябинске существенный вклад (более 20%) в снижение выбросов дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на 1% снизились выбросы в в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске», — сказала Абрамченко.