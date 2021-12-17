Депутат Госдумы Бессараб перечислила положенные россиянам перед Новым годом выплаты
Россияне до конца текущего года получат зарплаты и пенсии за декабрь, 13 зарплаты, премии и пособия, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Все денежные выплаты производятся перед праздниками», — сказала она изданию Ura.ru, напомнив, что по Трудовому кодексу авансовые платежи и зарплаты начисляются гражданам два раза в месяц через равные временные промежутки.
«Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года. Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — заявила Бессараб.
Кроме того, многодетные семьи и ветераны получат подарки и соцподдержку. Речь идет в том числе о денежных выплатах, возможности бесплатно посетить детские театры и экскурсии. Депутат подчеркнула, что в период новогодних праздников семьи с детьми «не остаются без поддержки».
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Позже инициативу поддержали в Совфеде.