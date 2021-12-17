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Экономика

Депутат Госдумы Бессараб перечислила положенные россиянам перед Новым годом выплаты

Ведомости

Россияне до конца текущего года получат зарплаты и пенсии за декабрь, 13 зарплаты, премии и пособия, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками», — сказала она изданию Ura.ru, напомнив, что по Трудовому кодексу авансовые платежи и зарплаты начисляются гражданам два раза в месяц через равные временные промежутки.

«Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года. Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — заявила Бессараб.

Кроме того, многодетные семьи и ветераны получат подарки и соцподдержку. Речь идет в том числе о денежных выплатах, возможности бесплатно посетить детские театры и экскурсии. Депутат подчеркнула, что в период новогодних праздников семьи с детьми «не остаются без поддержки».

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, в котором предлагается ввести на постоянной основе предновогодние выплаты для пенсионеров. Автором законопроекта выступил глава комитета, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Позже инициативу поддержали в Совфеде. 

Ранее по теме: В Совфеде поддержали идею постоянных новогодних выплат пенсионерам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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