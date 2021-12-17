Депутат Госдумы Бессараб перечислила положенные россиянам перед Новым годом выплаты

«Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года. Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — заявила Бессараб.