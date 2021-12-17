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Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание нефти до $100 за баррель

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Баррель нефти может подорожать до $100 в 2023 г. в связи со слишком медленным наращиванием объема предложения на фоне рекордно высокого спроса, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs.

В то же время, согласно базовому прогнозу, стоимость нефти марки Brent будет на уровне $85 за баррель в 2022-2023 гг. Увеличение цены до трехзначного значения может произойти в связи с ростом затрат нефтедобывающих компаний и неожиданного дефицита предложения, заявил глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин. Эксперт допустил подорожание энергоносителя до $110 за баррель, если предложение не начнет соответствовать спросу или сам спрос не сбалансируется.

«В условиях высокого спроса предложение недостаточное. Цены на нефть должны быть выше, чтобы преодолеть более высокую стоимость капитала для финансирования проектов», — сказал Курвалин.

Недавнее снижение цены на нефть на $10 эквивалентно падению спроса на 5 млн баррелей в день в течение трех месяцев, сказал аналитик. Он назвал «чрезмерной» реакцию рынка на появление штамма омикрон, который выявили на юге Африки в первой декаде ноября. На данный момент этот вариант вируса обнаружили уже в 77 странах мира. 

Сейчас спрос на топливо, в том числе на бензин и дизель, находится на рекордном уровне, заявили в Goldman Sachs. Ожидается, что уровень потребления достигнет новых максимумов в 2022-2023 гг., отметил Курвалин. В то же время использование авиакеросина продолжит отставать из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. Однако по мере открытия границ, вероятно, реализуется отложенный спрос, считает эксперт.

Спрос поддерживается значительными государственными затратами на восстановление экономики после пандемии и происходящего энергоперехода. Повышенное внимание государств к неравенству доходов также окажет поддержку сырьевым товарам, так как более бедные люди, как правило, тратят большую часть своих доходов на товары и энергию, утверждают аналитики. 

По данным лондонской биржи ICE, на открытии сегодняшних торгов февральский фьючерс нефти марки Brent стоил $74,62 за баррель. Цена январского фьючерса WTI составила $71,91 за баррель. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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