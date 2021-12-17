Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание нефти до $100 за баррель

В то же время, согласно базовому прогнозу, стоимость нефти марки Brent будет на уровне $85 за баррель в 2022-2023 гг. Увеличение цены до трехзначного значения может произойти в связи с ростом затрат нефтедобывающих компаний и неожиданного дефицита предложения, заявил глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин. Эксперт допустил подорожание энергоносителя до $110 за баррель, если предложение не начнет соответствовать спросу или сам спрос не сбалансируется.