Стамбульская биржа приостановила торги на фоне обвала турецкой лиры
Стамбульская фондовая биржа (BIST) приостановила торги из-за падения котировок на фоне обвала курса турецкой лиры, сообщила площадка на сайте раскрытия информации (KAP).
«Рыночный автоматический выключатель сработал в 16:24:28. Торговля временно приостанавливается по контрактам на рынке акций, индексов на срочном рынке и на рынке репо с долговыми ценными бумагами и акциями», — сказано в сообщении. После этого, в 17:50, торги восстановились.
Сегодня в течение часа индекс BIST 100 Borsa Istanbul снизился на 200 пунктов, после чего сработал выключатель. В целом за день индекс упал на 9% до 2.073,55. Это произошло на фоне рекордного удешевления турецкой лиры. Так, 17 декабря валюта страны дешевела до 17 лир за доллар.
Лира продолжает стремительно слабеть на фоне политики Центрального банка страны. Вчера регулятор понизил ключевую процентную ставку четвертый раз подряд — до 14%. При этом в Турции наблюдается высокая инфляция: в ноябре она составила 21,3% в годовом выражении.
Ранее газета Arab News отмечала, что новый глава турецкого ЦБ Шахап Кавджиоглу поддерживает теорию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию. При этом большинство современных экономистов придерживаются обратной точки зрения. Прошлый глава ЦБ Наджи Агбала был уволен после того, как в марте поднял процентную ставку до 19%.