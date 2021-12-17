Стамбульская биржа приостановила торги на фоне обвала турецкой лиры

Сегодня в течение часа индекс BIST 100 Borsa Istanbul снизился на 200 пунктов, после чего сработал выключатель. В целом за день индекс упал на 9% до 2.073,55. Это произошло на фоне рекордного удешевления турецкой лиры. Так, 17 декабря валюта страны дешевела до 17 лир за доллар.