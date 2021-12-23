Минэнерго США высвободит еще 250 000 баррелей нефти из стратегических запасов

23 ноября президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию. Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении Байдена.