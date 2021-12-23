Минэнерго США высвободит еще 250 000 баррелей нефти из стратегических запасов
Министерство энергетики США одобрило высвобождение 250 000 баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва нефтяной компании Marathon, сообщил Reuters со ссылкой на заявление ведомства. Всего власти США выделили из стратегического резерва более 5 млн баррелей нефти для увеличения поставок топлива на внутренний рынок. Первый раз нефть была предоставлена компании ExxonMobil в декабре.
Ранее старший советник по глобальной энергобезопасности Госдепартамента США Амос Хохштейн заявил в интервью телеканалу CNBC, что США готовы высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов, если это понадобится для регулирования цен на нефтяном рынке.
23 ноября президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Вместе с Вашингтоном такое решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Республику Корею и Великобританию. Такое решение было принято, чтобы снизить цены на бензин для американцев и устранить несоответствие между спросом, вызванным пандемией, и предложением, отмечалось в заявлении Байдена.
Ранее ведущие производители из ОПЕК+ отклонили инициативу Байдена нарастить добычу сверх оговоренных ранее 400 000 баррелей в сутки ежемесячно для борьбы с рекордно высокими ценами на бензин в США.