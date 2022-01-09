Еврокомиссия: атомной энергетике ЕС потребуется 550 млрд евро инвестиций до 2050 года
Европейскому союзу потребуются «колоссальные» инвестиции в атомную энергетику в течение следующих 30 лет для того, чтобы достичь целей по сокращению вредных выбросов и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью французской газете Journal du dimanche.
По его словам, только в существующие АЭС нужно вложить 50 млрд евро к 2030 г. Еще 500 млрд евро инвестиций потребуется до 2050 г. на реакторы нового поколения.
«Для достижения углеродной нейтральности нам действительно необходимо перейти на новую ступень в производстве декарбонизированной электроэнергии в Европе, учитывая, что спрос на электричество удвоится за тридцать лет! Это предполагает значительные инвестиции для увеличения производственных мощностей подобных видов энергетики: атомной и возобновляемой», — сказал Бретон.
Евросоюз намерен достичь углеродной нейтральности (то есть ситуации, в которой объем выбросов СО2 равен объему его улавливания и поглощения) к 2050 г. Промежуточной целью станет сокращение парниковых выбросов к 2030 г. как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990-го.
Включение атомной отрасли в зеленую таксономию (список направлений экономической деятельности, финансируемых за счет «зеленых» облигаций и кредитов) даст атомной отрасли критически важную возможность привлечь капитал, добавил еврокомиссар.
В Евросоюзе пока не достигнут компромисс по поводу включения атомных электростанций в таксономию — против признания АЭС «зелеными» ранее выступали Германия, Дания, Люксембург и Португалия. В ноябре 16 политиков из восьми европейских стран попросили Еврокомиссию не принимать такое решение, поскольку атомная энергия не является полностью экологически чистой. Они заявили, что ЕС должен, наоборот, направить инвестиции в возобновляемые источники энергии.
Несмотря на это, заявил Бретон, Еврокомиссия планирует продлить срок службы большинства из 103 атомных реакторов, действующих на территории ЕС. Кроме того, до 2045 г. планируется разработать реакторы нового, третьего поколения и начать их строительство. Он допустил, что такие реакторы можно будет строить и после 2045-го при условии, что соответствующие проекты будут одобрены до этого срока.
При успешном согласовании принципов таксономии она будет также распространяться на компактные модульные реакторы нового поколения. «Предлагаемая таксономия не предусматривает каких-либо временных ограничений для будущих установок нового поколения с более низким уровнем отходов», — добавил он.
По словам еврокомиссара, сейчас в ЕС 26% электроэнергии производится на атомных электростанциях, однако после 2050-го их доля сократится до 15%.