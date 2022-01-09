Еврокомиссия: атомной энергетике ЕС потребуется 550 млрд евро инвестиций до 2050 года

Несмотря на это, заявил Бретон, Еврокомиссия планирует продлить срок службы большинства из 103 атомных реакторов, действующих на территории ЕС. Кроме того, до 2045 г. планируется разработать реакторы нового, третьего поколения и начать их строительство. Он допустил, что такие реакторы можно будет строить и после 2045-го при условии, что соответствующие проекты будут одобрены до этого срока.