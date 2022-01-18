Ущерб от преступлений в России за год составил 834,5 млрд рублей

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году в России было зарегистрировано на 11,6% больше преступлений экономической направленности, чем годом ранее (всего — около 117 700). Доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных составила 5,9%, материальный ущерб от них достиг 641,9 млрд руб. Среди преступлений экономической направленности больше половины (57,8%) — тяжкие и особо тяжкие.