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Экономика

Ущерб от преступлений в России за год составил 834,5 млрд рублей

Ведомости

Ущерб от преступлений, совершенных в России в 2021 г., вырос за год на 62,7% и составил 834,5 млрд руб., свидетельствуют данные МВД.

Отмечается, что большая часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зафиксированные в городах и поселках городского типа. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого имущества. На квартирные кражи приходится 1,5% всех выявленных преступлений.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году в России было зарегистрировано на 11,6% больше преступлений экономической направленности, чем годом ранее (всего — около 117 700). Доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных составила 5,9%, материальный ущерб от них достиг 641,9 млрд руб. Среди преступлений экономической направленности больше половины (57,8%) — тяжкие и особо тяжкие.

Всего в 2021 г. в России было зарегистрировано примерно 2 млн преступлений, говорится в материалах МВД. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правоохранители сообщили о росте регистрируемых преступлений в 27 регионах страны, снижении — в 58.

В прошлом году в результате преступлений в России более 23 300 человек погибли, еще почти 33 000 пострадали. Четыре преступления из пяти (81%) фиксируются в городах и поселках городского типа. Еще 18,5% регистрируются в сельской местности — там было выявлено порядка 371 700 преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных