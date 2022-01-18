Ущерб от преступлений в России за год составил 834,5 млрд рублей
Ущерб от преступлений, совершенных в России в 2021 г., вырос за год на 62,7% и составил 834,5 млрд руб., свидетельствуют данные МВД.
Отмечается, что большая часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зафиксированные в городах и поселках городского типа. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого имущества. На квартирные кражи приходится 1,5% всех выявленных преступлений.
В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году в России было зарегистрировано на 11,6% больше преступлений экономической направленности, чем годом ранее (всего — около 117 700). Доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных составила 5,9%, материальный ущерб от них достиг 641,9 млрд руб. Среди преступлений экономической направленности больше половины (57,8%) — тяжкие и особо тяжкие.
Всего в 2021 г. в России было зарегистрировано примерно 2 млн преступлений, говорится в материалах МВД. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правоохранители сообщили о росте регистрируемых преступлений в 27 регионах страны, снижении — в 58.
В прошлом году в результате преступлений в России более 23 300 человек погибли, еще почти 33 000 пострадали. Четыре преступления из пяти (81%) фиксируются в городах и поселках городского типа. Еще 18,5% регистрируются в сельской местности — там было выявлено порядка 371 700 преступлений.