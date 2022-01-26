Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого года
Курс евро в ходе сегодняшних торгов (к 18.35 мск) впервые с 20 июля 2021 г. превысил 90 руб., следует из данных Московской биржи. На максимуме в 18.41 стоимость валюты достигала 90,1 руб.
При этом на максимуме 20 июля прошлого года евро торговался по 90,7 руб. Показатель больше в последний раз был в конце апреля 2021 г.
На открытии сегодняшних торгов евро стоил 89,1 руб. Таким образом, за день он подорожал на 1,2%.
Доллар на открытии торгов 26 января стоил 78,7 руб. К 18.49 он достиг 80 руб. Это самое высокое значение с 3 ноября 2020 г., когда проходили выборы президента США.
24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением Россией, США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Евро торговался по 87,5 руб. на открытии и дорожал до 89,95 руб.
На этом фоне Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правил. Это помогло ненадолго остановить падение, однако доллар и евро остались на высоких уровнях по отношению к рублю.