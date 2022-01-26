Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого года

24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением Россией, США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Евро торговался по 87,5 руб. на открытии и дорожал до 89,95 руб.