Просрочка по выплате зарплат в России упала до минимума с 2003 года
Суммарная задолженность российских организаций (без учета малого бизнеса) перед сотрудниками на 1 января 2022 г. составила 785,8 млн руб., следует из материалов Росстата. Это самое низкое значение как минимум с 2003 г. За все годы показатель ни разу не опускался ниже 1 млрд руб.
За месяц объем просрочки упал на 37,5%, или на 471,3 млн руб. Тогда он составлял 1,3 млн руб. В целом сумма снижается третий месяц подряд. 1 января 2021 г. она составляла 1,6 млрд руб.
При этом наибольшая часть имеющихся долгов — 57%, или 448,2 млн, — сформировалась еще до пандемии, отметил Росстат. На невыплаченные с 2020 г. средства приходится доля в 13,6%, или 106,7 млн руб., с 2021 г. — 29,4%, или 230,9 млн руб.
Долги по зарплате на 1 января этого года были менее чем у 1% сотрудников всех изученных организаций, отметил Росстат. В количественном выражении это около 11 900 человек. Почти половина из них — 49,1% — занята на обрабатывающих производствах, 15,6% — в строительстве, 9,4% — в сельском хозяйстве, сфере охоты и предоставлении услуг в этих областях, а также лесозаготовках, 7,4% — на транспорте, 5,3% — в области здравоохранения и социальных услуг и добыче полезных ископаемых.
Большая часть задолженности — 784,1 млн руб. — сформировалась из-за отсутствия у компаний собственных средств. Невыплата еще 1,7 млн руб. возникла ввиду несвоевременного получения средств из федерального бюджета.
Регионом-лидером по объему невыплаченных к началу этого года зарплат стал Татарстан, задолженность составляет 47,6 млн руб. В топ-5 вошли также Тамбовская область (47,1 млн руб.), Красноярский край (46,2 млн руб.), Ростовская область (43,3 млн руб.) и Республика Башкортостан (42,1 млн руб.).