Просрочка по выплате зарплат в России упала до минимума с 2003 года

Долги по зарплате на 1 января этого года были менее чем у 1% сотрудников всех изученных организаций, отметил Росстат. В количественном выражении это около 11 900 человек. Почти половина из них — 49,1% — занята на обрабатывающих производствах, 15,6% — в строительстве, 9,4% — в сельском хозяйстве, сфере охоты и предоставлении услуг в этих областях, а также лесозаготовках, 7,4% — на транспорте, 5,3% — в области здравоохранения и социальных услуг и добыче полезных ископаемых.