Стоимость газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров

Однако давление на цены все еще оказывает риск конфликта между Россией и Украиной, указывают аналитики. Дело в том, что примерно 30% всего газа поступает в Европу из России, отмечают эксперты РБК Capital Markets. На этом фоне Европейский союз ведет переговоры с другими своими поставщиками — от США и Катара до Азербайджана — об экстренных поставках, если напряженность между Москвой и Киевом обострится до такой степени, что поставки газа будут нарушены.