Стоимость газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 1 февраля упали ниже $900 за 1000 куб. м впервые с 20 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена фьючерса на газ с поставкой в марте на самом ликвидном европейском хабе TTF к 12:42 мск опустилась до 74,5 евро за МВт/ч, или примерно $888 за 1000 куб. м по текущему курсу. К 15:05 мск показатель вырос до 76,8 евро за МВт/ч, или $915 за 1000 куб. м. Тем не менее в целом в течение дня фьючерс подешевел на 9,3%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали несколько причин для падения стоимости газа. Первая — возобновление поставок энергоресурса «Газпромом» через ГТС Украины в объеме, заложенном в контракте. Об этом агентство сообщило ранее сегодня.
Кроме того, поставки в Словакию через пункт соединения Велке Капушаны на границе с Украиной вернулись к нормальному уровню, следует из данных сетевого оператора Eustream. Все это происходит на фоне мягкой погоды, которая сдерживает спрос европейского населения на газ, и поставок в регион СПГ.
Однако давление на цены все еще оказывает риск конфликта между Россией и Украиной, указывают аналитики. Дело в том, что примерно 30% всего газа поступает в Европу из России, отмечают эксперты РБК Capital Markets. На этом фоне Европейский союз ведет переговоры с другими своими поставщиками — от США и Катара до Азербайджана — об экстренных поставках, если напряженность между Москвой и Киевом обострится до такой степени, что поставки газа будут нарушены.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м.