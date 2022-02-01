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Экономика

Стоимость газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 1 февраля упали ниже $900 за 1000 куб. м впервые с 20 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерса на газ с поставкой в марте на самом ликвидном европейском хабе TTF к 12:42 мск опустилась до 74,5 евро за МВт/ч, или примерно $888 за 1000 куб. м по текущему курсу. К 15:05 мск показатель вырос до 76,8 евро за МВт/ч, или $915 за 1000 куб. м. Тем не менее в целом в течение дня фьючерс подешевел на 9,3%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, назвали несколько причин для падения стоимости газа. Первая — возобновление поставок энергоресурса «Газпромом» через ГТС Украины в объеме, заложенном в контракте. Об этом агентство сообщило ранее сегодня.

Кроме того, поставки в Словакию через пункт соединения Велке Капушаны на границе с Украиной вернулись к нормальному уровню, следует из данных сетевого оператора Eustream. Все это происходит на фоне мягкой погоды, которая сдерживает спрос европейского населения на газ, и поставок в регион СПГ.

Однако давление на цены все еще оказывает риск конфликта между Россией и Украиной, указывают аналитики. Дело в том, что примерно 30% всего газа поступает в Европу из России, отмечают эксперты РБК Capital Markets. На этом фоне Европейский союз ведет переговоры с другими своими поставщиками — от США и Катара до Азербайджана — об экстренных поставках, если напряженность между Москвой и Киевом обострится до такой степени, что поставки газа будут нарушены.

В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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