«Коммерсантъ» сообщил о рекордном объеме купленного Европой СПГ в январе
Европейские страны купили рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в январе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных европейской ассоциации GIE. При этом средний объем поставок газа «Газпрома» в Евросоюз (ЕС) резко упал в тот же месяц — примерно до 233 млн куб. м в сутки. В итоге доля российского газа на европейском рынке снизилась.
«За 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров, что превосходит предыдущий рекорд, поставленный в ноябре 2019 г. (329 млн кубометров)», — пишет издание.
По оценке «Коммерсанта», в целом объем импортируемого ЕС в явнаре СПГ может составить 10,36 млрд куб. м. В ноябре 2019 г. показатель составил 9,9 млрд куб. м, а в декабре 2021 г. — 7,3 млрд куб. м.
Издание назвало две причины подобной динамики. Так, большую часть января спотовые цены на газ в Европе превышали азиатские, хотя обычно на рынке действует «азиатская премия». В связи с этим США и другие поставщики СПГ из Атлантического бассейна предпочитают направлять танкеры с газом в Европу, а не в Азию.
Другой причиной является то, что поставщики трубопроводного газа (тут речь в первую очередь идет о «Газпроме») предоставляют энергоноситель по спотовым ценам на месяц вперед. В декабре спотовая цена газа в Европе составила примерно $1400 за 1000 куб. м, что существенно выше нынешних котировок. Все это привело к тому, что в Европе снизился спрос на российский газ, указывает издание.
Тем не менее сейчас европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 39%, их объем оценивается в 39 млрд куб. м. Без поставок российского газа — только за счет СПГ — восстановить их будет невозможно, отмечают эксперты. В связи с этим повторение ситуации 2019 г., когда «Газпром» и поставщики СПГ сильно конкурировали за европейский рынок и снижали стоимость газа, маловероятно, отмечает издание.