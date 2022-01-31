«Коммерсантъ» сообщил о рекордном объеме купленного Европой СПГ в январе

Тем не менее сейчас европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 39%, их объем оценивается в 39 млрд куб. м. Без поставок российского газа — только за счет СПГ — восстановить их будет невозможно, отмечают эксперты. В связи с этим повторение ситуации 2019 г., когда «Газпром» и поставщики СПГ сильно конкурировали за европейский рынок и снижали стоимость газа, маловероятно, отмечает издание.