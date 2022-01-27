Газета
Бизнес

«Газпром» заявил о снижении запасов в европейских ПХГ более чем на 25%

Ведомости

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе уменьшился на 26,9% по сравнению с уровнем 2021 г., из хранилищ отобрали 75,9% закачанного летом топлива, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что общий уровень заполненности европейских ПХГ составляет 40,9%, хранилища Франции и Германии заполнены на 39%. Уровень газа в ПХГ Европы с 11 января рекордно минимальный за многолетний период наблюдений.

Украинские ПХГ также заполнены минимально, отметили в «Газпроме». Запасы газа в стране на 25 января уменьшились до 11,8 млрд куб. м – на 45,4%, или на 9,8 млрд куб. м, меньше, чем в 2021 г., и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату закачки в апреле прошлого года.

14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении. В ноябре 2021 г. «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Также компания не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.

Ранее по теме: В правительстве Германии оценили зависимость от поставок российского газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных