«Газпром» заявил о снижении запасов в европейских ПХГ более чем на 25%

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.