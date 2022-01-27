«Газпром» заявил о снижении запасов в европейских ПХГ более чем на 25%
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 3/4 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что общий уровень заполненности европейских ПХГ составляет 40,9%, хранилища Франции и Германии заполнены на 39%. Уровень газа в ПХГ Европы с 11 января рекордно минимальный за многолетний период наблюдений.
Украинские ПХГ также заполнены минимально, отметили в «Газпроме». Запасы газа в стране на 25 января уменьшились до 11,8 млрд куб. м – на 45,4%, или на 9,8 млрд куб. м, меньше, чем в 2021 г., и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату закачки в апреле прошлого года.
14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении. В ноябре 2021 г. «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Также компания не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.