В правительстве Германии оценили зависимость от поставок российского газа
Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа», — заявил Хабек (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.
Хабек уточнил, что основные объемы газа из России в Германию поступают не по трубопроводу на Украине и не через Польшу по Ямал — Европа, а по трубопроводу «Северный поток — 1». При этом Россия выполняет все заключенные договоры о поставках, заключил министр.
14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении. В ноябре 2021 г. «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Также компания не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
В компании также сообщили о рекордном падении запасов газа в Европе. Так, 22 января объем активного газа в европейских ПХГ был на 26%, или 14,9 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. Оттуда отобрали 71,8% газа, закачанного в летний сезон, или 34,3 млрд куб. м. Уровень заполненности немецких ПХГ упал до 41,8%.