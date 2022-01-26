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Экономика

В правительстве Германии оценили зависимость от поставок российского газа

Ведомости

Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда используются все договоренности о поставках. Германия зависит примерно на 55% от российского газа», — заявил Хабек (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.

Хабек уточнил, что основные объемы газа из России в Германию поступают не по трубопроводу на Украине и не через Польшу по Ямал — Европа, а по трубопроводу «Северный поток — 1». При этом Россия выполняет все заключенные договоры о поставках, заключил министр.

14 января словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что с начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину снизились более чем наполовину в годовом выражении. В ноябре 2021 г. «Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины. Также компания не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре заявил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, сейчас маршрут Ямал — Европа не используется, так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.

В компании также сообщили о рекордном падении запасов газа в Европе. Так, 22 января объем активного газа в европейских ПХГ был на 26%, или 14,9 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. Оттуда отобрали 71,8% газа, закачанного в летний сезон, или 34,3 млрд куб. м. Уровень заполненности немецких ПХГ упал до 41,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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