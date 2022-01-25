Bild оценила ущерб от антироссийских санкций за вторжение на Украину
Ущерб России от санкций, которые Запад намерен ввести против нее в случае вторжения на Украину, составит более $50 млрд (3,9 трлн руб. по текущему курсу), сообщает немецкая газета Bild.
Издание перечислило, что могут включать в себя санкции:
- Ограничение экспорта сырья из России и блокировка торговых путей страны по всему миру;
- Ограничение экспорта российского оружия, «например, путем блокады»;
- Ограничение работы российских посольств, высылку дипломатов, что якобы будет тормозить работу спецслужб.
На Западе полагают, что все это сможет подорвать Россию изнутри в среднесрочной перспективе, так как «с продажи товаров финансируются социальные пособия и другие программы». «У Кремля все еще есть резервы, но их ему придется использовать в краткосрочной перспективе», — пишет газета.
По данным Bild, план санкций представили западным союзникам государственный секретарь США Энтони Блинкен и директор ЦРУ Уильям Бернс во время недавнего визита в Берлин. В Германии заверили партнеров, что газ по «Северному потоку — 2» не пойдет, если Россия вторгнется на Украину. При этом, отмечает газета, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не хочет отказываться от этого проекта, чем «раздражает» Вашингтон.
Ранее сегодня представитель администрации США заявил журналистам, что за вторжение на Украину Вашингтон планируют ввести против России санкции, которые могут повлечь за собой более тяжелые финансовые последствия, чем в 2014 г. Тогда ограничения привели к обесцениванию рубля на 50% и вынудили Центробанк задействовать четверть своих резервов.
Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва множество раз говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.