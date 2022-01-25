Bild оценила ущерб от антироссийских санкций за вторжение на Украину

Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва множество раз говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.