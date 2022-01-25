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Экономика

Bild оценила ущерб от антироссийских санкций за вторжение на Украину

Ведомости

Ущерб России от санкций, которые Запад намерен ввести против нее в случае вторжения на Украину, составит более $50 млрд (3,9 трлн руб. по текущему курсу), сообщает немецкая газета Bild. 

Издание перечислило, что могут включать в себя санкции:

- Ограничение экспорта сырья из России и блокировка торговых путей страны по всему миру;

- Ограничение экспорта российского оружия, «например, путем блокады»;

- Ограничение работы российских посольств, высылку дипломатов, что якобы будет тормозить работу спецслужб.

На Западе полагают, что все это сможет подорвать Россию изнутри в среднесрочной перспективе, так как «с продажи товаров финансируются социальные пособия и другие программы». «У Кремля все еще есть резервы, но их ему придется использовать в краткосрочной перспективе», — пишет газета.

По данным Bild, план санкций представили западным союзникам государственный секретарь США Энтони Блинкен и директор ЦРУ Уильям Бернс во время недавнего визита в Берлин. В Германии заверили партнеров, что газ по «Северному потоку — 2» не пойдет, если Россия вторгнется на Украину. При этом, отмечает газета, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не хочет отказываться от этого проекта, чем «раздражает» Вашингтон. 

Ранее сегодня представитель администрации США заявил журналистам, что за вторжение на Украину Вашингтон планируют ввести против России санкции, которые могут повлечь за собой более тяжелые финансовые последствия, чем в 2014 г. Тогда ограничения привели к обесцениванию рубля на 50% и вынудили Центробанк задействовать четверть своих резервов.

Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Москва множество раз говорила, что подобные сообщения не соответствуют действительности, Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Вашингтон пригрозил Москве более тяжелыми санкциями, чем в 2014 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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