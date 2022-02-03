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Экономика

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ, опубликованном по итогам заседания совета управляющих регулятора. Базовая ставка находится на нулевой отметке с марта 2016 г.

Ставки по краткосрочным кредитам и депозитам также остались на прежнем уровне — 0,25% и минус 0,5% соответственно.

Регулятор ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта планирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода, говорится в сообщении.

ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в I квартале 2022 г. более низкими темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках PEPP прекратится в конце марта текущего года. ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках программы по меньшей мере до конца 2024 г.

Согласно плану поэтапного сокращения выкупа активов в рамках программы APP, во II квартале 2022 г. этот показатель составит 40 млрд евро в месяц, а в III квартале — 30 млрд евро. Начиная с октября 2022 г. темпы закупки чистых активов вновь снизятся до 20 млрд евро.

Программа завершится незадолго до того, как регулятор начнет повышать ключевые процентные ставки. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках APP, также будет происходить еще долго после начала этого цикла.

Накануне Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне ускорилась в январе до 5,1% , поставив новый рекорд за всю историю наблюдений с 1997 г. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в декабре, тогда инфляция составила 5%.

Главным фактором ускорения роста потребительских цен в Европе остается рекордный рост цен на энергоносители. Евростат ожидает, что этот показатель в январе составит 28,6% в годовом выражении против 25,9% в декабре. Рост цен на продукты, алкоголь и табак в январе также ускорился до 3,6% после 3,2% в декабре. Инфляция в сфере услуг осталась прежней — на уровне 2,4%, рост цен на неэнергетические промышленные товары снизился до 2,3%.

Ранее в четверг Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,25 до 0,5%. В декабре прошлого года этот показатель был увеличен с 0,1 до 0,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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