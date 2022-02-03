ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Главным фактором ускорения роста потребительских цен в Европе остается рекордный рост цен на энергоносители. Евростат ожидает, что этот показатель в январе составит 28,6% в годовом выражении против 25,9% в декабре. Рост цен на продукты, алкоголь и табак в январе также ускорился до 3,6% после 3,2% в декабре. Инфляция в сфере услуг осталась прежней — на уровне 2,4%, рост цен на неэнергетические промышленные товары снизился до 2,3%.