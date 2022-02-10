Аграрии предупредили о риске роста цен на продукты из-за подорожания кредитов

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила о проработке вопроса о повышении лимитов на льготное краткосрочное кредитование аграриев на сумму до 15 млрд руб., причем 10 млрд руб. хотят выделить на финансирование посевной. Тем не менее с учетом того, что в 2021 г. на это потратили почти 13,5 млрд руб., участники комитета просят правительство предусмотреть минимум 15 млрд руб. только на посевные работы, отметила Школкина.