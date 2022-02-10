Аграрии предупредили о риске роста цен на продукты из-за подорожания кредитов
Стоимость продуктов в России может вырасти из-за того, что аграрии вынуждены брать коммерческие кредиты вместо льготных, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Ссуды по сниженной ставке вправе получить производители мяса и молока, растениеводческие предприятия и переработчики, однако сейчас лимит исчерпан.
«Для животноводческой отрасли ситуация критическая. Без новых лимитов на льготные кредиты себестоимость производства мяса и молока вырастет более чем на 5%, что будет транслироваться в конечную цену продукции», — предупреждает вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко.
Ситуация обсуждалась 8 февраля на заседании с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Минсельхоз рекомендовал аграриям обращаться в банки за коммерческими краткосрочными кредитами, чтобы посевная кампания в стране в этом году не провалилась. Однако коммерческие кредиты с учетом грядущего увеличения ключевой ставки будут предоставлять под 12–13%, тогда как льготные в среднем давали под 4%, пояснил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.
Как отмечает издание, на финансирование ранее выданных аграриям ссуд в 2022 г. предусматривалось 19,6 млрд руб., на новые — 1,5 млрд руб. В прошлом году на эти цели выделили 31,5 млрд руб. и 15,6 млрд руб. соответственно. Средства выдаются на срок до одного года.
По данным «Коммерсанта», правительство планирует повысить лимиты на льготные кредиты на 10 млрд руб. В приоритетном порядке средства предоставят компаниям из зерновой отрасли. Также Минсехоз собирается предложить снизить размер субсидирования процентной ставки по новым льготным ссудам с 80–100% до 70% от ключевой ставки Банка России, рассказывают источники. Последняя на сегодняшний день составляет 8,5% годовых, однако на завтрашнем заседании регулятор может повысить ее.
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила о проработке вопроса о повышении лимитов на льготное краткосрочное кредитование аграриев на сумму до 15 млрд руб., причем 10 млрд руб. хотят выделить на финансирование посевной. Тем не менее с учетом того, что в 2021 г. на это потратили почти 13,5 млрд руб., участники комитета просят правительство предусмотреть минимум 15 млрд руб. только на посевные работы, отметила Школкина.