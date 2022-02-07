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Экономика

«Коммерсантъ» сообщил о жалобах аграриев на дефицит аммиачной селитры

Ведомости

Некоторые сельхозпроизводители России перед посевной кампанией столкнулись с дефицитом аммиачной селитры — минерального азотного удобрения, используемого ранней весной для подкормки озимых и яровых культур, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам директора по растениеводству ГК «Дамате» Андрея Морункова, нехватка данного удобрения при нормальных погодных условиях может привести к снижению урожайности на 25-50% от запланированного объема. При этом найти полную замену аммиачной селитре нельзя, подчеркнул эксперт. Аналоги у этого удобрения есть, но для их внесения и хранения нужно закупить отдельное оборудование, добавил генеральный директор входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

По словам источников «Коммерсанта», на данный момент сельхозпредприятия не могут законтрактовать примерно 60 000 т аммиачной селитры. Дефицит удобрения в целом составляет порядка 100 000 т в месяц.

Один из собеседников газеты пояснил, что раньше сельхозпроизводители закупали аммиачную селитру на весну осенью, но из-за подорожания азотных удобрений в прошлом году не сделали этого в ожидании снижения стоимости продукции. Цены на аммиачную селитру росли в связи с увеличением стоимости используемого при ее производстве газа в мире.

Минсельхоз рассказал изданию, что некоторые регионы сообщили о нужде в дополнительных объемах аммиачной селитры относительно ранее согласованных. Ранее ведомство уведомило о введении запрета на экспорт данного удобрения в период со 2 февраля по 1 апреля 2022 г. Мера необходима для обеспечения российских аграриев нужным количеством аммиачной селитры. В начале ноября 2021 г. правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита и роста стоимости продовольствия.

Ранее по теме: Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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