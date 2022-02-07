«Коммерсантъ» сообщил о жалобах аграриев на дефицит аммиачной селитры

По словам директора по растениеводству ГК «Дамате» Андрея Морункова, нехватка данного удобрения при нормальных погодных условиях может привести к снижению урожайности на 25-50% от запланированного объема. При этом найти полную замену аммиачной селитре нельзя, подчеркнул эксперт. Аналоги у этого удобрения есть, но для их внесения и хранения нужно закупить отдельное оборудование, добавил генеральный директор входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.