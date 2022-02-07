«Коммерсантъ» сообщил о жалобах аграриев на дефицит аммиачной селитры
Некоторые сельхозпроизводители России перед посевной кампанией столкнулись с дефицитом аммиачной селитры — минерального азотного удобрения, используемого ранней весной для подкормки озимых и яровых культур, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По словам директора по растениеводству ГК «Дамате» Андрея Морункова, нехватка данного удобрения при нормальных погодных условиях может привести к снижению урожайности на 25-50% от запланированного объема. При этом найти полную замену аммиачной селитре нельзя, подчеркнул эксперт. Аналоги у этого удобрения есть, но для их внесения и хранения нужно закупить отдельное оборудование, добавил генеральный директор входящего в АФК «Система» агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.
По словам источников «Коммерсанта», на данный момент сельхозпредприятия не могут законтрактовать примерно 60 000 т аммиачной селитры. Дефицит удобрения в целом составляет порядка 100 000 т в месяц.
Один из собеседников газеты пояснил, что раньше сельхозпроизводители закупали аммиачную селитру на весну осенью, но из-за подорожания азотных удобрений в прошлом году не сделали этого в ожидании снижения стоимости продукции. Цены на аммиачную селитру росли в связи с увеличением стоимости используемого при ее производстве газа в мире.
Минсельхоз рассказал изданию, что некоторые регионы сообщили о нужде в дополнительных объемах аммиачной селитры относительно ранее согласованных. Ранее ведомство уведомило о введении запрета на экспорт данного удобрения в период со 2 февраля по 1 апреля 2022 г. Мера необходима для обеспечения российских аграриев нужным количеством аммиачной селитры. В начале ноября 2021 г. правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита и роста стоимости продовольствия.