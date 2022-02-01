Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Ранее, в начале ноября прошлого года, российское правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита и роста стоимости продовольствия. В частности, для азотных удобрений установили ограничения на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.