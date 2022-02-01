Газета
Экономика

Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры

Ведомости

Правительство России запретило экспортировать аммиачную селитру в период со 2 февраля по 1 апреля этого года, соответствующее постановление уже подписано, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

«Ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», — пояснил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Как пояснили в ведомстве, сейчас у российских сельхозпроизводителей и промышленных предприятий возникла дополнительная потребность в аммиачной селитре. Например, в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ввиду теплой погоды время весеннего посева сдвинулось на несколько недель — он запланирован на февраль. Подобные обстоятельства приводят к повышенному спросу на азотные удобрения в настоящий момент, отметили в министерстве.

Аммиачная селитра представляет собой минеральное азотное удобрение. Она способствует росту растений, оказывает влияние на урожайность, продлевает срок хранения продукции.

Ранее, в начале ноября прошлого года, российское правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита и роста стоимости продовольствия. В частности, для азотных удобрений установили ограничения на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.

Ранее по теме: Правительство временно ограничит экспорт азотных удобрений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных