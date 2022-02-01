Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры
Правительство России запретило экспортировать аммиачную селитру в период со 2 февраля по 1 апреля этого года, соответствующее постановление уже подписано, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
«Ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», — пояснил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Как пояснили в ведомстве, сейчас у российских сельхозпроизводителей и промышленных предприятий возникла дополнительная потребность в аммиачной селитре. Например, в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ввиду теплой погоды время весеннего посева сдвинулось на несколько недель — он запланирован на февраль. Подобные обстоятельства приводят к повышенному спросу на азотные удобрения в настоящий момент, отметили в министерстве.
Аммиачная селитра представляет собой минеральное азотное удобрение. Она способствует росту растений, оказывает влияние на урожайность, продлевает срок хранения продукции.
Ранее, в начале ноября прошлого года, российское правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений, чтобы не допустить их дефицита и роста стоимости продовольствия. В частности, для азотных удобрений установили ограничения на уровне не более 5,9 млн т, а для сложных — не более 5,35 млн т.