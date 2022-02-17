Аналитики Finexpertiza назвали регионы с наибольшими сборами налогов в 2021 году

В десятку попали также Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн руб. — в федеральный бюджет, 98 млрд руб. — в региональные), налог на прибыль (1,55 трлн руб. — в федеральный бюджет, 6,08 трлн руб. — в региональные), НДС (5,79 трлн руб. в федеральный бюджет), НДФЛ (90,7 млрд руб. — в федеральный бюджет, 4,79 трлн руб. — в региональные), налог на имущество (1,44 трлн руб. в региональные бюджеты), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (1 трлн руб. в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд руб.).