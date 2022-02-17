Аналитики Finexpertiza назвали регионы с наибольшими сборами налогов в 2021 году
Пять из 85 регионов России в 2021 г. обеспечили почти половину — 47,6% — всех поступивших в бюджет налогов, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Объем налоговых поступлений в бюджет в 2021 г. составил 28,53 трлн руб. Это на 35,8% больше, чем годом ранее. Из общей суммы 15,88 трлн руб. было направлено в федеральную казну, еще 12,65 трлн руб. — в консолидированные бюджеты регионов.
В топ-5 субъектов по объему налоговых поступлений вошли:
- Москва: 4,78 трлн руб., или 16,8%. Из них 1,87 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 2,91 трлн руб. — в региональный;
- Ханты-Мансийский автономный округ: 4,1 трлн руб., или 14,4%, причем 3,75 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 349 млрд руб. — в региональный;
- Ямало-Ненецкий автономный округ: 1,91 трлн руб., или 6,7%, из которых 1,62 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 295 млрд руб. — в региональный;
- Санкт-Петербург: 1,42 трлн руб., или 5%, причем 684 млрд руб. ушли в федеральный бюджет, 733 млрд руб. — в региональный;
- Московская область: 1,36 трлн руб., или 4,8%. Из них 585 млрд руб. ушли в федеральный бюджет, 779 млрд руб. — в региональный.
Однако общая доля пяти регионов, обеспечивших наибольшую часть налоговых поступлений, в 2021 г. упала почти до уровня 2016 г. — тогда она составляла 47%. В последующие четыре года показатель не опускался ниже 48%.
В десятку попали также Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн руб. — в федеральный бюджет, 98 млрд руб. — в региональные), налог на прибыль (1,55 трлн руб. — в федеральный бюджет, 6,08 трлн руб. — в региональные), НДС (5,79 трлн руб. в федеральный бюджет), НДФЛ (90,7 млрд руб. — в федеральный бюджет, 4,79 трлн руб. — в региональные), налог на имущество (1,44 трлн руб. в региональные бюджеты), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (1 трлн руб. в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд руб.).
Наименьшую часть налогов бюджету принесла Ингушетия — 5,9 млрд руб., или 0,02%. В пятерку попали также Еврейская автономная область (7,4 млрд руб., или 0,03%), Тыва (8,3 млрд руб., или 0,03%), Калмыкия (10,3 млрд руб., или 0,04%) и Республика Алтай (11,1 млрд руб., или 0,04%).