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Экономика

Аналитики Finexpertiza назвали регионы с наибольшими сборами налогов в 2021 году

Ведомости

Пять из 85 регионов России в 2021 г. обеспечили почти половину — 47,6% — всех поступивших в бюджет налогов, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Объем налоговых поступлений в бюджет в 2021 г. составил 28,53 трлн руб. Это на 35,8% больше, чем годом ранее. Из общей суммы 15,88 трлн руб. было направлено в федеральную казну, еще 12,65 трлн руб. — в консолидированные бюджеты регионов.

В топ-5 субъектов по объему налоговых поступлений вошли:

- Москва: 4,78 трлн руб., или 16,8%. Из них 1,87 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 2,91 трлн руб. — в региональный;

- Ханты-Мансийский автономный округ: 4,1 трлн руб., или 14,4%, причем 3,75 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 349 млрд руб. — в региональный;

- Ямало-Ненецкий автономный округ: 1,91 трлн руб., или 6,7%, из которых 1,62 трлн руб. ушли в федеральный бюджет, 295 млрд руб. — в региональный;

- Санкт-Петербург: 1,42 трлн руб., или 5%, причем 684 млрд руб. ушли в федеральный бюджет, 733 млрд руб. — в региональный;

- Московская область: 1,36 трлн руб., или 4,8%. Из них 585 млрд руб. ушли в федеральный бюджет, 779 млрд руб. — в региональный.

Однако общая доля пяти регионов, обеспечивших наибольшую часть налоговых поступлений, в 2021 г. упала почти до уровня 2016 г. — тогда она составляла 47%. В последующие четыре года показатель не опускался ниже 48%.  

В десятку попали также Татарстан (3,9%), Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%). Наибольший объем поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (7,24 трлн руб. — в федеральный бюджет, 98 млрд руб. — в региональные), налог на прибыль (1,55 трлн руб. — в федеральный бюджет, 6,08 трлн руб. — в региональные), НДС (5,79 трлн руб. в федеральный бюджет), НДФЛ (90,7 млрд руб. — в федеральный бюджет, 4,79 трлн руб. — в региональные), налог на имущество (1,44 трлн руб. в региональные бюджеты), налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (1 трлн руб. в федеральный бюджет), а также региональная часть акцизов (950 млрд руб.).

Наименьшую часть налогов бюджету принесла Ингушетия — 5,9 млрд руб., или 0,02%. В пятерку попали также Еврейская автономная область (7,4 млрд руб., или 0,03%), Тыва (8,3 млрд руб., или 0,03%), Калмыкия (10,3 млрд руб., или 0,04%) и Республика Алтай (11,1 млрд руб., или 0,04%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных