Власти РФ не отказались от идеи обложить металлургов новым налогом

Чиновник уточнил, что сейчас «вопрос в активном режиме не обсуждается» и до конца 2022 г. этого не случится. Но тема, по его словам, будет прорабатываться кабинетом министров в процессе подготовки основных направлений налоговой политики (программный документ Минфина, отражающий планы по введению или отмене того или иного регулирования) на следующие три года – 2023–2025 гг. Силуанов напомнил, что введение нового налога планируется обсуждать на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который также должен подготовить свои предложения по этому поводу.