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Власти РФ не отказались от идеи обложить металлургов новым налогом

Но ESG-повестка и снижение цен на сырьевые товары могут заставить их передумать
Василий Милькин Ксения Потаева Матвей Катков
Андрей Гордеев / Ведомости

Проработка вопроса введения в стране «налога на дивиденды» – призванного стимулировать компании больше вкладывать в экономику, чем платить акционерам, – остается в планах правительства. Об этом заявил на брифинге 16 февраля министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Чиновник уточнил, что сейчас «вопрос в активном режиме не обсуждается» и до конца 2022 г. этого не случится. Но тема, по его словам, будет прорабатываться кабинетом министров в процессе подготовки основных направлений налоговой политики (программный документ Минфина, отражающий планы по введению или отмене того или иного регулирования) на следующие три года – 2023–2025 гг. Силуанов напомнил, что введение нового налога планируется обсуждать на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который также должен подготовить свои предложения по этому поводу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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