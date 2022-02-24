Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 2014 года

Нефть дорожает на фоне ситуации на Украине. Сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. По данным CNN, взрывы наблюдаются также в нескольких крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.