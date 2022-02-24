Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 2014 года
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов превысила $103 за баррель впервые с сентября 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE. К 10:27 мск цена достигла $103,68 за баррель, что стало рекордным значением с августа 2014 г. Тогда на пике она поднималась до $106,85 за баррель.
На закрытии вчерашних торгов Brent стоила $96,84 за баррель. Сегодняшние торги открылись на уровне $97,8. Таким образом, за утро марка подорожала более чем на 7%.
Почти такими же темпами растет стоимость нефти WTI. Ее апрельский фьючерс достиг $98,44 за баррель — это рекорд с августа 2014 г. Вчерашние торги закрылись на уровне $92,1 за баррель, сегодняшние начались с отметки $93,16. За утро марка подорожала на 6,9%.
Нефть дорожает на фоне ситуации на Украине. Сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. По данным CNN, взрывы наблюдаются также в нескольких крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.