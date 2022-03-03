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Экономика

Курсы доллара и евро обновили исторический максимум

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые превысил 117 руб., а евро — 124 руб., следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов в 10:00 мск 3 марта доллар стоил 99 руб. и уже к 11:16 достиг исторически рекордных 117,39 руб. Таким образом, в начале дня он подорожал на 10,8%. На закрытии вчерашних торгов американская валюта стоила 106,02 руб.

Евро на открытии торговался по 113,72 руб. К 11:00 он подорожал примерно на 7% до максимальных в истории 124,75 руб. На закрытии торгов 2 марта евро стоил 115,4 руб.

Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. По словам президента Владимира Путина, цель подобных действий — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.

В связи с этим западные страны стали вводить против России санкции. На фоне падения рубля Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение. Исторический максимум курсы доллара и евро обновляют второй день подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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