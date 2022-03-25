Газета
Экономика

Медведев: Европа «хорохорится», говоря о возможности отказа от российского газа

Ведомости

Европейцы «хорохорятся», заявляя о возможности отказа от российского газа, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».

«Хорошо американцам выпендриваться. У них есть разные поставщики, они изолированы от Европы, они не так завязаны на наши поставки. От нашей нефти взяли — отказались. Хотя это вызвало известные всем проблемы и Байдену еще припомнят, сколько стоит галлон бензина», — подчеркнул Медведев.

Европейцы же, по мнению политика, явно «хорохорятся», когда говорят о возможном отказе от российского газа. Решение поставлять газ за рубли — очевидное, пусть изыскивают возможности платить, добавил он.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переход в расчетах за российский газ на рубли стал бы попыткой обойти европейские санкции. «Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что время, когда энергоресурсы можно было использовать «для шантажа», осталось в прошлом.

Помимо этого издание Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики утверждает, что Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов. Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа, «Газпрому» будет поручено внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии назвала оплату за газ в рублях попыткой обхода санкций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных