Премьер Чехии заявил об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях
Чехия не будет оплачивать российский газ в рублях, потому что это является нарушением антироссийских санкций ЕС, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — заявил Фиала (цитата по «РИА Новости»).
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая методика оправдана, потому что была принята в ответ на введение санкций, включая заморозку резервов ЦБ. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в «Газпромбанке», затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».