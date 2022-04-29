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Экономика

Премьер Чехии заявил об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях

Ведомости

Чехия не будет оплачивать российский газ в рублях, потому что это является нарушением антироссийских санкций ЕС, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — заявил Фиала (цитата по «РИА Новости»).

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая методика оправдана, потому что была принята в ответ на введение санкций, включая заморозку резервов ЦБ. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в «Газпромбанке», затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».

Ранее по теме: Еврокомиссия рассказала о схеме оплаты газа в рублях без нарушения санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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