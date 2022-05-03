В Греции запустили строительство плавучего терминала СПГ

Терминал в Александруполисе представляет собой плавучую регазификационную установку с емкостью хранения 155 000-170 000 кубометров СПГ и максимальной мощностью регазификации в 22,7 млн кубометров в сутки, отмечает ТАСС. Протяженность системы трубопроводов составит 28 км. Плавучий терминал должен заработать к концу 2023 г., его мощность составит 5,5 млрд кубометров природного газа в год.