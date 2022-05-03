В Греции запустили строительство плавучего терминала СПГ
Власти Греции объявили о начале сооружения плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Александруполис, проект позволит быстро заменить поставки газа из России, заявил на церемонии запуска работ премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Трансляцию вел телеканал ЭРТ, передает ТАСС.
Строительство терминала запустили в присутствии крупных европейских политиков: председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, президента Сербии Александара Вучича и других.
Балканский полуостров имеет особое значение в стратегии энергетического перехода Европы, заявил греческий премьер на церемонии. «Первым важным шагом в этом направлении является независимая система природного газа Александруполиса — новые энергетические ворота для Греции и Балкан, Восточной Европы», — сказал он.
Страны региона могут сыграть «новую ключевую роль» в энергетике в свете «недавнего шантажа Москвы», это сотрудничество «крайне срочно», отметил Мицотакис.
Терминал в Александруполисе представляет собой плавучую регазификационную установку с емкостью хранения 155 000-170 000 кубометров СПГ и максимальной мощностью регазификации в 22,7 млн кубометров в сутки, отмечает ТАСС. Протяженность системы трубопроводов составит 28 км. Плавучий терминал должен заработать к концу 2023 г., его мощность составит 5,5 млрд кубометров природного газа в год.
Проект терминала планируют дополнить строящимся греко-болгарским газопроводом, по которому газ будет идти из Греции в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и на Украину.