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Экономика

В Греции запустили строительство плавучего терминала СПГ

Ведомости

Власти Греции объявили о начале сооружения плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Александруполис, проект позволит быстро заменить поставки газа из России, заявил на церемонии запуска работ премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Трансляцию вел телеканал ЭРТ, передает ТАСС.

Строительство терминала запустили в присутствии крупных европейских политиков: председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, президента Сербии Александара Вучича и других. 

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Балканский полуостров имеет особое значение в стратегии энергетического перехода Европы, заявил греческий премьер на церемонии. «Первым важным шагом в этом направлении является независимая система природного газа Александруполиса — новые энергетические ворота для Греции и Балкан, Восточной Европы», — сказал он.

Страны региона могут сыграть «новую ключевую роль» в энергетике в свете «недавнего шантажа Москвы», это сотрудничество «крайне срочно», отметил Мицотакис.

Терминал в Александруполисе представляет собой плавучую регазификационную установку с емкостью хранения 155 000-170 000 кубометров СПГ и максимальной мощностью регазификации в 22,7 млн кубометров в сутки, отмечает ТАСС. Протяженность системы трубопроводов составит 28 км. Плавучий терминал должен заработать к концу 2023 г., его мощность составит 5,5 млрд кубометров природного газа в год.

Проект терминала планируют дополнить строящимся греко-болгарским газопроводом, по которому газ будет идти из Греции в Болгарию, а оттуда в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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