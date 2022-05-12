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«Дочки» «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ после введения санкций

Ведомости

Дочерние компании «Газпрома» в Германии, которые ранее были взяты под управление местными властями, перестали получать газ из России, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Накануне правительство России ввело санкции в отношении 31 действительной или бывшей «дочки» «Газпрома», среди которых Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

«Вчера вечером около 22.30 (23.30 мск) Путин опубликовал указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты "Газпром" и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, власти страны внимательно отслеживают ситуацию и были готовы к ней. В течение дня Хабек планирует обсудить ситуацию с Федеральным сетевым агентством. Министр подчеркнул, что газовый рынок сможет компенсировать топливо из России.

Gazprom Germania GmbH является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ. Компания включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.

31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. Затем Хабек сообщил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ возьмет на себя временное управление компанией до 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных