«Дочки» «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ после введения санкций

«Вчера вечером около 22.30 (23.30 мск) Путин опубликовал указ, по которому европейские газовые компании попали под санкции России. В Германии затронуты "Газпром" и ее дочерние предприятия. Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они (компании) замещают газ на рынке другим газом», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»).