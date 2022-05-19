Bloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефти
Китай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие. «Детали объемов или условия потенциальной сделки еще не определены, и нет никакой гарантии, что соглашение будет заключено», — отметил собеседник Bloomberg.
Специалисты отмечают, что нефть со значительной скидкой — это «слишком хорошая возможность» для азиатских стран, чтобы упускать ее, это одна из причин, по которой Китай продолжает принимать поставки из Ирана и Венесуэлы. КНР не раскрывает объемов своих запасов нефти. По некоторым прогнозам, у страны имеется более 1 млрд баррелей совокупных коммерческих и стратегических запасов.
Агентство ранее сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете санкций ЕС предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. Однако накануне еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони объявил, что шестой пакет санкций заблокирован.