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Экономика

Bloomberg: Китай ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках нефти

Ведомости

Китай стремится пополнить свои стратегические запасы нефти и ведет переговоры с Россией о дополнительных поставках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие. «Детали объемов или условия потенциальной сделки еще не определены, и нет никакой гарантии, что соглашение будет заключено», — отметил собеседник Bloomberg. 

Специалисты отмечают, что нефть со значительной скидкой — это «слишком хорошая возможность» для азиатских стран, чтобы упускать ее, это одна из причин, по которой Китай продолжает принимать поставки из Ирана и Венесуэлы. КНР не раскрывает объемов своих запасов нефти. По некоторым прогнозам, у страны имеется более 1 млрд баррелей совокупных коммерческих и стратегических запасов. 

Агентство ранее сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%, несмотря на торговые ограничения, введенные после начала спецоперации на территории Украины. Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. По оценкам экспертов, Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете санкций ЕС предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. Однако накануне еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони объявил, что шестой пакет санкций заблокирован.

Ранее по теме: Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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