Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию в России

Ранее «Ведомости» узнали, что «Северсталь» в связи с ограничениями на экспорт из-за введенных против России санкций в 2022 г. рассчитывает снизить экспорт и увеличить долю продаж горячекатаных рулонов на внутреннем рынке до 49%, или до 1,3 млн т. В 2021 г. доля экспорта этой продукции у компании составляла 71%, или 2,1 млн т. По данным «Северстали», уровень цен на горячекатаный рулон в мае 2022 г. составляет в России $930 за 1 т на базисе FOB, в Турции – $1065 за 1 т, в Северной Европе на базисе EXW – $1337.