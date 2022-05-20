Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию в России
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию в России и увеличения ее потребления на внутреннем рынке, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
«Предусмотреть в стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. перечень мер, направленных на снижение цен на такую продукцию», — говорится в тексте документа. Также президент поручил разработать меры для увеличения потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке, в том числе путем реализации металлоемких проектов.
Кроме того, президент дал поручение изменить тарифы на услуги РЖД и на электроэнергию «с учетом необходимости обеспечения баланса интересов отечественных инфраструктурных компаний и металлургических предприятий». Сроком выполнения поручения назначено 1 июня 2022 г., ответственным за него — премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее «Ведомости» узнали, что «Северсталь» в связи с ограничениями на экспорт из-за введенных против России санкций в 2022 г. рассчитывает снизить экспорт и увеличить долю продаж горячекатаных рулонов на внутреннем рынке до 49%, или до 1,3 млн т. В 2021 г. доля экспорта этой продукции у компании составляла 71%, или 2,1 млн т. По данным «Северстали», уровень цен на горячекатаный рулон в мае 2022 г. составляет в России $930 за 1 т на базисе FOB, в Турции – $1065 за 1 т, в Северной Европе на базисе EXW – $1337.