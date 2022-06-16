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Экономика

Новак допустил рост добычи нефти в России в июле

Ведомости

Добыча нефти в России в июне выросла на 600 000 баррелей по сравнению с маем, тенденция может продолжиться в июле, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

«Я думаю, предпосылки есть, что в июле мы продолжим рост добычи. Мы видим, что у нас прирост достаточно существенный в июне по сравнению с маем — это плюс 600 000 баррелей (в сутки). Фактически мы уже близки к восстановлению февральского уровня», — рассказал Новак (цитата по ТАСС).

В июне Россия планирует немного сократить экспорт и нарастить переработку нефти. Новак пояснил, что в апреле-мае объемы нефтепереработки сократились, поэтому высвободившиеся объемы направили на экспорт. В июне нагрузка нефтеперерабатывающих заводов увеличится, поэтому экспорт немного снизится.

3 июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. ЕС прекратит закупать нефть в России с начала декабря, а нефтепродукты — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введение нефтяного эмбарго ЕС может привести к ослаблению рубля и разгону инфляции в России. По ее мнению, многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере цена компенсирует снижение объема экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных