Новак допустил рост добычи нефти в России в июле

3 июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. ЕС прекратит закупать нефть в России с начала декабря, а нефтепродукты — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.