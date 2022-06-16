Постпред России в ЕС допустил остановку «Северного потока»

«Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что «нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду», а в целом Германия могла бы научиться обслуживать эти агрегаты на своей территории.