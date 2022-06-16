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Экономика

Постпред России в ЕС допустил остановку «Северного потока»

Ведомости

Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин в Канаде из-за санкций могут привести к остановке газопровода «Северный поток», что может стать катастрофой для Германии. Об этом «РИА Новости» заявил постпред России в ЕС Евгений Чижов.

«Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ. Он отметил, что «нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду», а в целом Германия могла бы научиться обслуживать эти агрегаты на своей территории.

Ранее, 4 июня, «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегата, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте.

В Siemens Energy сообщили, что турбины направили на ремонт в Монреаль, а вернуть их оттуда помешали санкции Канады в отношении России. Правительства Канады и Германии были проинформированы об этом, стороны искали решение сложившейся ситуации. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизится до 67 млн куб. м.

Итальянская Eni и австрийская OMV также сообщили, что получили уведомления от «Газпрома» о снижении объема поставок газа. Поставки в Италию снизятся на 15%, рассказали в Eni.

Ранее по теме: Немецкая Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России на 25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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