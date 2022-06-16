Банк Англии поднял ставку на 0,25 п. п. до 1,25%
Банк Англии в пятый раз подряд поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. до 1,25%, говорится в сообщении на сайте британского регулятора.
«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости», — сообщил регулятор. Как следует из сообщения, MPC большинством в 6 голосов против 3 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта.
«ВВП Великобритании в апреле был слабее, чем ожидалось, отчасти из-за дальнейшего снижения активности. Сотрудники банка теперь ожидают, что ВВП упадет на 0,3% во II квартале в целом, что меньше, чем ожидалось во время майского отчета», — пояснили в Банке Англии.
В начале мая британский регулятор повысил ключевую ставку с 0,75 до 1%. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса. Регулятор объяснил этот шаг высокими инфляционными рисками. Банк Англии тогда прогнозировал, что в IV квартале 2022 г. инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5% к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.
Позже, в конце мая, согласно отчету Банка Англии, апрельская инфляция в Великобритании достигла 9% при целевом показателе в 2% — рекордного с 1982 г. значения за счет роста цен на топливо и электроэнергию.