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Экономика

Банк Англии поднял ставку на 0,25 п. п. до 1,25%

Ведомости

Банк Англии в пятый раз подряд поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. до 1,25%, говорится в сообщении на сайте британского регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости», — сообщил регулятор. Как следует из сообщения, MPC большинством в 6 голосов против 3 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта.

«ВВП Великобритании в апреле был слабее, чем ожидалось, отчасти из-за дальнейшего снижения активности. Сотрудники банка теперь ожидают, что ВВП упадет на 0,3% во II квартале в целом, что меньше, чем ожидалось во время майского отчета», — пояснили в Банке Англии.

В начале мая британский регулятор повысил ключевую ставку с 0,75 до 1%. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса. Регулятор объяснил этот шаг высокими инфляционными рисками. Банк Англии тогда прогнозировал, что в IV квартале 2022 г. инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5% к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.

Позже, в конце мая, согласно отчету Банка Англии, апрельская инфляция в Великобритании достигла 9% при целевом показателе в 2% — рекордного с 1982 г. значения за счет роста цен на топливо и электроэнергию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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