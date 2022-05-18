Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего рекорда

В начале месяца Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,75 до 1%. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г., на фоне мирового финансового кризиса. Регулятор объяснил этот шаг высокими инфляционными рисками. Банк Англии тогда прогнозировал, что в IV квартале 2022 г. инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5% к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.