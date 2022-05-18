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Экономика

Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего рекорда

Ведомости

Апрельская инфляция в Великобритании достигла 9% при целевом показателе в 2% — рекордного с 1982 г. значения за счет роста цен на топливо и электроэнергию, сообщает Банк Англии. Ранее британский регулятор предупреждал, что инфляция в стране может достичь 10% в течение нескольких месяцев текущего года.

В частности, средние цены на бензин достигли 161,8 пенса за литр в апреле 2022 г. против 125,5 пенса годом ранее — это самая высокая цена бензина за всю историю наблюдений. Средние цены на газ и электроэнергию подскочили на 53,5% и 95,5% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Ставка НДС для некоторых предприятий выросла. Правительство снизило НДС для гостиничных и туристических фирм во время пандемии, но с 1 апреля вернуло к стандартной ставке 20%.

В начале месяца Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,75 до 1%. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г., на фоне мирового финансового кризиса. Регулятор объяснил этот шаг высокими инфляционными рисками. Банк Англии тогда прогнозировал, что в IV квартале 2022 г. инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5% к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.

Ранее по теме: Банк Англии повысил ставку до 1% впервые с 2009 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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