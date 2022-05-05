Банк Англии повысил ставку до 1% впервые с 2009 года
Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,75% до 1%, говорится в сообщении на сайте британского регулятора. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г., на фоне мирового финансового кризиса.
«Большинством голосов принято решение за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 1%. Члены меньшинства предлагали повысить ставку на 0,5 процентных пункта, до 1,25%», — говорится в сообщении. Соответствующая денежно-кредитная политика устанавливается для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы поддерживать рост и занятость, пояснили в банке Англии.
В марте инфляция в Великобритании достигла 7,0%, незначительно замедлившись по сравнению с рекордным с 1992 г. значением в феврале — 7,1%. Банк Англии прогнозирует, что в четвертом квартале 2022 Г инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5 % к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода.
Накануне на рекордный с 2000 г. шаг базовую процентную ставку подняла Федеральная резервная система (ФРС) США — на 0,5 п. п., до 0,75–1%. Это решение американский регулятор, как и английский, объяснил высокой инфляцией на фоне украинского кризиса и мерами по борьбе с коронавирусом в КНР. Отмечается, что, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест и снижение безработицы, в США «инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более обширным ценовым давлением».
Последний раз ФРС США повышала ставку 16 марта — на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Это было первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США до этого повышала ставку в 2018 г.