Банк Англии повысил ставку до 1% впервые с 2009 года

Накануне на рекордный с 2000 г. шаг базовую процентную ставку подняла Федеральная резервная система (ФРС) США — на 0,5 п. п., до 0,75–1%. Это решение американский регулятор, как и английский, объяснил высокой инфляцией на фоне украинского кризиса и мерами по борьбе с коронавирусом в КНР. Отмечается, что, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест и снижение безработицы, в США «инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более обширным ценовым давлением».