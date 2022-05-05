Газета
Экономика

Банк Англии повысил ставку до 1% впервые с 2009 года

Ведомости

Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,75% до 1%, говорится в сообщении на сайте британского регулятора. В последний раз такой уровень ставки был в 2009 г., на фоне мирового финансового кризиса.

«Большинством голосов принято решение за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 1%. Члены меньшинства предлагали повысить ставку на 0,5 процентных пункта, до 1,25%», — говорится в сообщении. Соответствующая денежно-кредитная политика устанавливается для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы поддерживать рост и занятость, пояснили в банке Англии.

В марте инфляция в Великобритании достигла 7,0%, незначительно замедлившись по сравнению с рекордным с 1992 г. значением в феврале — 7,1%. Банк Англии прогнозирует, что в четвертом квартале 2022 Г инфляция может разогнаться до 10%. Ставка же, соответственно, может быть поднята до 2,5 % к середине 2023 г., а затем упадет до 2% в конце прогнозируемого периода. 

Накануне на рекордный с 2000 г. шаг базовую процентную ставку подняла Федеральная резервная система (ФРС) США — на 0,5 п. п., до 0,75–1%. Это решение американский регулятор, как и английский, объяснил высокой инфляцией на фоне украинского кризиса и мерами по борьбе с коронавирусом в КНР. Отмечается, что, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест и снижение безработицы, в США «инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более обширным ценовым давлением».

Последний раз ФРС США повышала ставку 16 марта — на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Это было первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США до этого повышала ставку в 2018 г.

Федрезерв повысил базовую ставку на 0,5 п. п. до 0,75–1%

Аналитики ждут еще более агрессивной политики ЦБ США. Что будет с фондовыми рынками?

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных