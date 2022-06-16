Миллер подтвердил готовность «Северного потока — 2» к немедленному началу работы

«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», - заключил он.