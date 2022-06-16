Миллер подтвердил готовность «Северного потока — 2» к немедленному началу работы
«Северный поток — 2» находится под давлением, газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», - отметил Миллер. По его словам, решения, принятые европейскими регуляторами, привели к ценовым рекордам и сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках.
«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», - заключил он.
Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.
5 мая «Газпром» сообщил, что решил использовать участок «Северного потока — 2» для развития газоснабжения северо-западных регионов России. В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской участок газопровода в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.
В конце мая вице-премьер Александр Новак выразил сомнение по поводу запуска «Северного потока — 2» в ближайшее время. По его словам, проект заморожен по политическим мотивам, однако в будущем он будет «очень востребован».