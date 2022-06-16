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Экономика

Миллер подтвердил готовность «Северного потока — 2» к немедленному началу работы

Ведомости

Газопровод «Северный поток — 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на сайте ПМЭФа. 

«Северный поток — 2» находится под давлением, газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», - отметил Миллер. По его словам, решения, принятые европейскими регуляторами, привели к ценовым рекордам и сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках.

«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только вы знаете, цены то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», - заключил он.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

5 мая «Газпром» сообщил, что решил использовать участок «Северного потока — 2» для развития газоснабжения северо-западных регионов России. В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской участок газопровода в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.

В конце мая вице-премьер Александр Новак выразил сомнение по поводу запуска «Северного потока — 2» в ближайшее время. По его словам, проект заморожен по политическим мотивам, однако в будущем он будет «очень востребован».

Ранее по теме: Новак усомнился в запуске «Северного потока — 2» в ближайшее время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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