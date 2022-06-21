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Экономика

Экспорт зерна из России сократится на 8,3%

Ведомости

В сельскохозяйственном сезоне 2021–2022 г. Россия экспортирует 45 млн т зерна, что на 8,3% меньше, чем в прошлом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

Экспорт пшеницы сократится на 4,8% – до 36,2 млн т, кукурузы – с 4,2 млн т до почти 4 млн т, ячменя – с 6,3 млн т до 3,8 млн т, пояснила изданию директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

С 1 июля 2021 г. по 19 июня 2022 г. экспорт зерна из России уже составил 42,7 млн т, в том числе 35,8 млн т пшеницы. В рамках действующей с 15 февраля 2022 г. квоты на экспорт Россией отгружено 9,7 млн т зерна, в том числе 7,6 млн т пшеницы, 1,5 млн т кукурузы, 570 000 т ячменя и 40 000 т ржи.

«Таким образом, в оставшийся период действия квоты до 30 июня 2022 г. может быть вывезено 1,284 млн т зерновых, в том числе 445 800 т пшеницы и 838 000 т других квотируемых культур», – цитирует «Интерфакс» Тюрину.

Представители международных организаций неоднократно говорили об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что на долю Украины и России приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.

С 15 февраля до 30 июня текущего года в России также действует квота на вывоз зерновых в объеме 11 млн т. Эта мера вводится ежегодно с 2020 г. для защиты от резких колебаний цен на мировом рынке.

В начале апреля Путин призвал рачительнее подходить к экспорту продовольствия – по его мнению, на фоне глобального дефицита продукции необходимо отслеживать поставки в страны, которые ведут враждебную политику по отношению к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных