Экспорт зерна из России сократится на 8,3%

С 1 июля 2021 г. по 19 июня 2022 г. экспорт зерна из России уже составил 42,7 млн т, в том числе 35,8 млн т пшеницы. В рамках действующей с 15 февраля 2022 г. квоты на экспорт Россией отгружено 9,7 млн т зерна, в том числе 7,6 млн т пшеницы, 1,5 млн т кукурузы, 570 000 т ячменя и 40 000 т ржи.