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Экономика

Хуснуллин заявил о необходимости выделить еще 80 млрд рублей на капстроительство

Ведомости

До конца года на завершение строительства капитальных объектов из-за повышения стоимости стройматериалов потребуется еще 80 млрд руб. к уже дополнительно выделенным средствам в размере 100 млрд руб., об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин напомнил, что в конце 2021 г. было решено сделать все для завершения работ на объектах капстроительства, в том числе дофинансировать проекты. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что дополнительные расходы будут оплачены только после того, как проекты одобрит Главгосэкспертиза.

«Мы полностью сформировали пятилетнюю программу, в которой учли все, что за три года мы достроим, и все, что у нас пойдет в дальнейшем на четвертый-пятый год. Сейчас мы выясняем параметры Федеральной адресной инвестиционной программы, буквально в следующие несколько дней мы завершим эту работу и будет понятно, какой объем средств у нас на ближайшие пять лет и какой объем объектов мы построим», — сказал Хуснуллин.

С помощью дополнительных вложений Хуснуллин надеется достроить 1780 объектов в ближайшие три года. Ранее он заявлял о необходимости ограничить бюджетное строительстве сроком в три года, более сложные объекты — чуть большим временем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных