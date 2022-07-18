Хуснуллин заявил о необходимости выделить еще 80 млрд рублей на капстроительство

«Мы полностью сформировали пятилетнюю программу, в которой учли все, что за три года мы достроим, и все, что у нас пойдет в дальнейшем на четвертый-пятый год. Сейчас мы выясняем параметры Федеральной адресной инвестиционной программы, буквально в следующие несколько дней мы завершим эту работу и будет понятно, какой объем средств у нас на ближайшие пять лет и какой объем объектов мы построим», — сказал Хуснуллин.