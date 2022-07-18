Хуснуллин заявил о необходимости выделить еще 80 млрд рублей на капстроительство
До конца года на завершение строительства капитальных объектов из-за повышения стоимости стройматериалов потребуется еще 80 млрд руб. к уже дополнительно выделенным средствам в размере 100 млрд руб., об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает «Интерфакс».
Президент России Владимир Путин напомнил, что в конце 2021 г. было решено сделать все для завершения работ на объектах капстроительства, в том числе дофинансировать проекты. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что дополнительные расходы будут оплачены только после того, как проекты одобрит Главгосэкспертиза.
«Мы полностью сформировали пятилетнюю программу, в которой учли все, что за три года мы достроим, и все, что у нас пойдет в дальнейшем на четвертый-пятый год. Сейчас мы выясняем параметры Федеральной адресной инвестиционной программы, буквально в следующие несколько дней мы завершим эту работу и будет понятно, какой объем средств у нас на ближайшие пять лет и какой объем объектов мы построим», — сказал Хуснуллин.
С помощью дополнительных вложений Хуснуллин надеется достроить 1780 объектов в ближайшие три года. Ранее он заявлял о необходимости ограничить бюджетное строительстве сроком в три года, более сложные объекты — чуть большим временем.
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