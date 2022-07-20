Bloomberg: Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%
Еврокомиссия планирует в рамках плана «Экономьте газ для безопасной зимы» предложить странам — членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% с августа из-за опасений, что Россия прекратит поставки топлива, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника. План сокращения потребления планируется представить 20 июля.
Собеседники издания рассказали, что план предоставит Еврокомиссии право объявлять тревогу по всему Евросоюзу в случае риска серьезного дефицита поставок или резкого скачка спроса. Такая мера требует одобрения со стороны всех членов ЕС — ЕК может запросить его на следующей неделе на экстренной встрече министров энергетики. Источники агентства отметили, что большая группа стран выступает против обязательных сокращений и заявляет, что национальные правительства уже разработали планы действий в ЧС и будут сокращать потребление независимо от того, будет ли ЕК обязывать их это делать.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на проект оценки Еврокомиссии, что в случае суровой зимы под угрозой может оказаться 1,5% ВВП Евросоюза.
Газета El Pais ранее сообщила, что 20 июля Еврокомиссия представит план по снижению потребления газа и потребует ограничить кондиционирование воздуха до 25 градусов, а отопление в общественных зданиях — до 19 градусов. Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил это.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» из-за проблем с оборудованием: в компании заявили, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». В Siemens пояснили, что отправили турбину в Канаду, где ее произвели, однако страна не может вернуть ее из-за антироссийских санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование. По данным «Коммерсанта», 17 июля его отправили самолетом в Германию, а оттуда доставят в Россию.
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