Bloomberg: Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%

Собеседники издания рассказали, что план предоставит Еврокомиссии право объявлять тревогу по всему Евросоюзу в случае риска серьезного дефицита поставок или резкого скачка спроса. Такая мера требует одобрения со стороны всех членов ЕС — ЕК может запросить его на следующей неделе на экстренной встрече министров энергетики. Источники агентства отметили, что большая группа стран выступает против обязательных сокращений и заявляет, что национальные правительства уже разработали планы действий в ЧС и будут сокращать потребление независимо от того, будет ли ЕК обязывать их это делать.