DPA: в Германии население начнет платить дополнительный сбор за свет

В начале июля rанцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ выкупит 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса на фоне сокращения поставок газа из России. Среди других мер поддержки — дополнительное финансирование на 7,7 млрд евро и увеличение суммы выдаваемых кредитов государственным банком развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) с 2 млрд до 9 млрд евро. Также в правительстве отметили, что 90% дополнительных расходов компании на закупку дорогих энергоносителей у других поставщиков будут распределены между потребителями. По словам канцлера, этот сбор обойдется каждой семье из четырех человек примерно в 200-300 евро в год.