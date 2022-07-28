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Экономика

DPA: в Германии население начнет платить дополнительный сбор за свет

Ведомости

С 1 октября немецкие газовые трейдеры начнут взимать с потребителей дополнительную плату за пользование электроэнергией, об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

Уточняется, что дополнительная надбавка к основному тарифу будет действовать в течение полутора лет — с 1 октября 2022 г. по 1 апреля 2024 г. Во сколько именно она обойдется потребителям — пока неясно, но уже сейчас понятно, что расходы компаний и частных домохозяйств на электроэнергию резко вырастут, сообщает издание. 

Целью этого решения является поддержка национальной энергетической отрасли и предотвращение возможных сбоев в работе отдельных поставщиков, в том числе и крупнейшего газового трейдера Германии Uniper. 

В начале июля rанцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ выкупит 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса на фоне сокращения поставок газа из России. Среди других мер поддержки — дополнительное финансирование на 7,7 млрд евро и увеличение суммы выдаваемых кредитов государственным банком развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW) с 2 млрд до 9 млрд евро. Также в правительстве отметили, что 90% дополнительных расходов компании на закупку дорогих энергоносителей у других поставщиков будут распределены между потребителями. По словам канцлера, этот сбор обойдется каждой семье из четырех человек примерно в 200-300 евро в год.

В начале июля Uniper, в которой финская компания Fortum владела 78% акций, попросил помощи у правительства ФРГ. После того как «Газпром» уже тогда сократил объем поставляемого газа по «Северному потоку» на 60%, компания начала закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ценам, сильно превышающим установленные в контракте с российским поставщиком. Сейчас объем поставляемого газа в Европу не превышает 20% мощности «Северного потока».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных