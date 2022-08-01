Зампред Центробанка заявил об отсутствии предпосылок для деноминации

Белов подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке дня. «Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — заявил он. Зампред ЦБ отметил, что деноминация, как правило, следует за периодом гиперинфляции. Он привел в пример 1998 год, когда «проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте».