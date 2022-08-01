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Финансы

Зампред Центробанка заявил об отсутствии предпосылок для деноминации

Ведомости

Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов рассказал об отсутствии планов по деноминации. По его словам, для этого нет экономических предпосылок. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Белов подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке дня. «Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — заявил он. Зампред ЦБ отметил, что деноминация, как правило, следует за периодом гиперинфляции. Он привел в пример 1998 год, когда «проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте».

По его словам, у модернизации банкнот, которую затеял Банк России, другие цели. «Мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — сказал Белов.

30 июня в ЦБ утвердили концепцию купюр номиналом 1000 и 5000 руб. Белов рассказал, что в настоящее время идет работа над эскизом банкнот, а также прорабатываются детали изображений. Он также озвучил символы, которые могут появиться на купюрах.

Так, в финал по тысячной купюре вышли Нижегородский кремль, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, Казанский кремль, заповедник «Городище» и др. А пятитысячную банкноту могут украсить разные достопримечательности Урала, в том числе дом Севастьянова, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Уральский хребет и знак «Европа – Азия».

Ранее Банк России представил обновленную банкноту в 100 руб. Основным изображением на лицевой стороне стал фрагмент Спасской башни московского Кремля, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных