Правительство выделит 1 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования

17 июня вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 сообщил, что правительство утвердило программу субсидирования разработки собственных технологий по сжижению природного газа. Он не уточнил, сколько средств потратят на субсидии. «Если сегодня в РФ производится всего 30 млн т СПГ, то в перспективе можем выйти на 100 млн т в год», – добавил Новак тогда. В свою очередь совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил на ПМЭФ-2022, что для импортозамещения в отрасли СПГ необходимо профинансировать НИОКРы на 24 млрд руб.