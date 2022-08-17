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Правительство выделит 1 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования

Ведомости

Правительство России направит 1 млрд руб. на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания оборудования для сжижения природного газа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам Мишустина, диверсификация экспорта является одним из важнейших направлений российской энергетики, а для расширения географии поставок необходим в том числе и «прорыв на перспективные рынки сбыта» СПГ, для чего и важно производство собственного оборудования.

«Правительство окажет поддержку разработчикам. Выделит 1 млрд руб. на компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий», – заявил Мишустин.

Данные средства позволят запустить и частично профинансировать в этом году четыре проекта по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства, добавил премьер.

17 июня вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 сообщил, что правительство утвердило программу субсидирования разработки собственных технологий по сжижению природного газа. Он не уточнил, сколько средств потратят на субсидии. «Если сегодня в РФ производится всего 30 млн т СПГ, то в перспективе можем выйти на 100 млн т в год», – добавил Новак тогда. В свою очередь совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил на ПМЭФ-2022, что для импортозамещения в отрасли СПГ необходимо профинансировать НИОКРы на 24 млрд руб.

Сегодня в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Сахалин–2», который по итогам прошлого года произвел 10,4 млн т сжиженного газа, и «Ямал СПГ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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