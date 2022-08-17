Правительство выделит 1 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования
Правительство России направит 1 млрд руб. на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания оборудования для сжижения природного газа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По словам Мишустина, диверсификация экспорта является одним из важнейших направлений российской энергетики, а для расширения географии поставок необходим в том числе и «прорыв на перспективные рынки сбыта» СПГ, для чего и важно производство собственного оборудования.
«Правительство окажет поддержку разработчикам. Выделит 1 млрд руб. на компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий», – заявил Мишустин.
Данные средства позволят запустить и частично профинансировать в этом году четыре проекта по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства, добавил премьер.
17 июня вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 сообщил, что правительство утвердило программу субсидирования разработки собственных технологий по сжижению природного газа. Он не уточнил, сколько средств потратят на субсидии. «Если сегодня в РФ производится всего 30 млн т СПГ, то в перспективе можем выйти на 100 млн т в год», – добавил Новак тогда. В свою очередь совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил на ПМЭФ-2022, что для импортозамещения в отрасли СПГ необходимо профинансировать НИОКРы на 24 млрд руб.
Сегодня в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Сахалин–2», который по итогам прошлого года произвел 10,4 млн т сжиженного газа, и «Ямал СПГ».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.