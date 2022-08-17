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Экономика

Недельная дефляция в России ускорилась до 0,13%

Ведомости

Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 августа продолжили снижение, упав на 0,13% после понижения на 0,08% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала августа дефляция составила 0,33%, с января текущего года потребительские цены выросли на 10,72%. В годовом выражении инфляция (по данным Минэка) замедлилась до 14,87% после 15,01% неделей ранее.

В сегменте продовольственных товаров за неделю снизились цены на пшено (1,1%), гречневую крупу (0,7%), рис и поваренную соль (0,5%). При этом выросли цены на сахар-песок (0,7%), мясные консервы для детей и вермишель на 0,3%.

Среди плодоовощной продукции сильнее всего снизились цены на огурцы (6,4%), свеклу (6%), картофель (5,4%), морковь (5,3%) и др. В среднем в этом сегменте цены опустились на 3,5%.

В категории медикаментов за отчетный период слегка подорожали: анальгин – на 0,6%, ренгалин и левомеколь – на 0,4%, эргоферон – на 0,3%. Подешевели – корвалол (0,3%) и валидол (0,2%).

В категории непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (на 0,3%), спички (0,2%), в сегменте потребительских товаров цены на пылесосы выросли на 2,1%, цены на бензин остались на прежнем уровне, дизель подешевел на 0,1%. Стоимость билетов экономкласса уменьшилась на 3,6%, проезд в городском автобусе в среднем по России подорожал на 0,5%, трамвае – на 0,4%.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля неожиданно понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов — до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных