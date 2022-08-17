Недельная дефляция в России ускорилась до 0,13%

В категории непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (на 0,3%), спички (0,2%), в сегменте потребительских товаров цены на пылесосы выросли на 2,1%, цены на бензин остались на прежнем уровне, дизель подешевел на 0,1%. Стоимость билетов экономкласса уменьшилась на 3,6%, проезд в городском автобусе в среднем по России подорожал на 0,5%, трамвае – на 0,4%.