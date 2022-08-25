Товарооборот России и Киргизии увеличился на 34% за первое полугодие

Жапаров в свою очередь отметил снятие всех ограничений на пассажирское сообщение между двумя странами, благодаря чему фиксируется большой поток туристов из России. Число прямых авиарейсов из российских городов в Иссык-Кульскую область увеличилось до 114, добавил он.