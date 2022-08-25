Газета
Экономика

Товарооборот России и Киргизии увеличился на 34% за первое полугодие

Ведомости

Товарооборот России и Киргизии в первом полугодии увеличился на 34%, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.

«34% – рост нашего товарооборота, вы сказали, это более $1,4 млрд. Естественно, что наша общая цель – это создание всех двусторонних условий для решения долгосрочной стратегической задачи в торгово-экономической сфере», – приводит его слова пресс-служба правительства.

Мишустин также обратил внимание на успешную работу Российско-киргизского фонда развития, который профинансировал более 3200 проектов на общую сумму свыше $440 млн.

Жапаров в свою очередь отметил снятие всех ограничений на пассажирское сообщение между двумя странами, благодаря чему фиксируется большой поток туристов из России. Число прямых авиарейсов из российских городов в Иссык-Кульскую область увеличилось до 114, добавил он.

Пассажирское авиасообщение между Россией и Киргизией было остановлено весной 2020 г. из-за коронавируса, восстанавливаться оно начало лишь весной 2022 г., железнодорожное пассажирское сообщение между странами было возобновлено в июне.

В конце июля министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что Москва и Бишкек полностью перешли на торговые расчеты в рублях.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных