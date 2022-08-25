Товарооборот России и Киргизии увеличился на 34% за первое полугодие
Товарооборот России и Киргизии в первом полугодии увеличился на 34%, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.
«34% – рост нашего товарооборота, вы сказали, это более $1,4 млрд. Естественно, что наша общая цель – это создание всех двусторонних условий для решения долгосрочной стратегической задачи в торгово-экономической сфере», – приводит его слова пресс-служба правительства.
Мишустин также обратил внимание на успешную работу Российско-киргизского фонда развития, который профинансировал более 3200 проектов на общую сумму свыше $440 млн.
Жапаров в свою очередь отметил снятие всех ограничений на пассажирское сообщение между двумя странами, благодаря чему фиксируется большой поток туристов из России. Число прямых авиарейсов из российских городов в Иссык-Кульскую область увеличилось до 114, добавил он.
Пассажирское авиасообщение между Россией и Киргизией было остановлено весной 2020 г. из-за коронавируса, восстанавливаться оно начало лишь весной 2022 г., железнодорожное пассажирское сообщение между странами было возобновлено в июне.
В конце июля министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что Москва и Бишкек полностью перешли на торговые расчеты в рублях.
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