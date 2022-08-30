Ялтинский экономический форум перенесли на 2023 год
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) не состоится в этом году, его перенесли на 2023 г. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
«Он (форум. — Прим. ред.) переносится, пока на следующий год», — сказал постпред, отвечая на вопрос о проведении ЯМЭФ в 2022 г. Причины переноса не уточняются.
В середине февраля Мурадов сообщил, что проведение форума откладывается до осени текущего года. Решение он объяснил ростом показателя заболеваемости СOVID-19, подчеркнув, что перенос не связан с «напряженностью вокруг». В апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ЯМЭФ состоится в IV квартале 2022 г. из-за «нестабильной международной ситуации».
Ялтинский форум проходит с 2015 г. в Крыму традиционно в апреле. В нем принимали участие бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также Донецкой народной республики. Предыдущий форум состоялся в 2019 г. Тогда на него приехало 4500 человек, в числе которых было 807 иностранных делегатов. На встрече было подписано 102 соглашения на общую сумма 215 млрд руб. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не проходило из-за пандемии.
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