Ялтинский экономический форум перенесли на 2023 год

Ялтинский форум проходит с 2015 г. в Крыму традиционно в апреле. В нем принимали участие бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также Донецкой народной республики. Предыдущий форум состоялся в 2019 г. Тогда на него приехало 4500 человек, в числе которых было 807 иностранных делегатов. На встрече было подписано 102 соглашения на общую сумма 215 млрд руб. В 2020 и 2021 гг. мероприятие не проходило из-за пандемии.