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Экономика

Мишустин назвал цифровые активы «безопасной альтернативой» международным платежам

Ведомости

Необходимо внедрять цифровые активы, которые обеспечат бесперебойную оплату при импорте и экспорте. Такое заявление премьер-министр России Михаил Мишустин сделал в ходе стратегической сессии по развитию финансовой системы. 

Мишустин обратил внимание на важность обеспечения технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций. 

«Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов», — сказал он. Премьер подчеркнул, что такой шаг станет «безопасной альтернативой для всех сторон». Он также указал, что развитие цифровых активов сможет обеспечить бесперебойную оплату за поставки товаров. 

Кроме того, Мишустин заявил, что необходимо постепенно отказываться от валют «недружественных стран». Он подчеркнул важность продолжения увеличения доли международных расчетов в рублях. 

Мишустин уточнил, что усилия правительства и Центробанка должны быть направлены на создание «эффективных решений, отвечающих вызовам нового времени». 

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему или путем их изменения. Закон о ЦФА вступил в силу 1 января 2021 г. Согласно ему, компании, которые ЦБ включил в реестр, могут создавать свои платформы по выпуску и обмену ЦФА. Первым оператором в реестре стала блокчейн-платформа Atomyze. Позже в список также внесли Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных