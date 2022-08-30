Мишустин назвал цифровые активы «безопасной альтернативой» международным платежам

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационную систему или путем их изменения. Закон о ЦФА вступил в силу 1 января 2021 г. Согласно ему, компании, которые ЦБ включил в реестр, могут создавать свои платформы по выпуску и обмену ЦФА. Первым оператором в реестре стала блокчейн-платформа Atomyze. Позже в список также внесли Сбербанк.