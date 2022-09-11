Die Welt: план вице-канцлера ФРГ по экономии энергии будет стоить бюджету 10 млрд евро

Второй этап проверки, по данным газеты, заключается в том, что не отвечающие требованиям приборы должны быть модифицированы для работы в режиме экономии. Газета отмечает, что из выделенных 10 млрд евро в течение двух лет вернется около 8,4 млрд евро за счет полученной экономии.