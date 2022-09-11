Die Welt: план вице-канцлера ФРГ по экономии энергии будет стоить бюджету 10 млрд евро
План по проверке и оптимизации систем отопления в домах Германии, предложенный вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком для экономии энергии, обойдется бюджету страны примерно в 10 млрд евро, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).
«Меры по экономии энергии на отоплении будут реализованы в два этапа. На первом специальная комиссия должна проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют обновленным нормам энергопотребления», — отметили в публикации.
Второй этап проверки, по данным газеты, заключается в том, что не отвечающие требованиям приборы должны быть модифицированы для работы в режиме экономии. Газета отмечает, что из выделенных 10 млрд евро в течение двух лет вернется около 8,4 млрд евро за счет полученной экономии.
Ранее Bloomberg сообщил, что Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России. В конце июля «Газпром», от поставок которого сильно зависит ФРГ, сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, сейчас по трубопроводу проходит не более 33 млн куб. м газа в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против страны. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».
В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.