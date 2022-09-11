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Экономика

Die Welt: план вице-канцлера ФРГ по экономии энергии будет стоить бюджету 10 млрд евро

Ведомости

План по проверке и оптимизации систем отопления в домах Германии, предложенный вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком для экономии энергии, обойдется бюджету страны примерно в 10 млрд евро, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).

«Меры по экономии энергии на отоплении будут реализованы в два этапа. На первом специальная комиссия должна проверить, насколько имеющиеся отопительные приборы соответствуют обновленным нормам энергопотребления», — отметили в публикации.

Второй этап проверки, по данным газеты, заключается в том, что не отвечающие требованиям приборы должны быть модифицированы для работы в режиме экономии. Газета отмечает, что из выделенных 10 млрд евро в течение двух лет вернется около 8,4 млрд евро за счет полученной экономии.

Ранее по теме: Politico: ФРГ скептически относится к введению ценового потолка на российский газ

Ранее Bloomberg сообщил, что Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России. В конце июля «Газпром», от поставок которого сильно зависит ФРГ, сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, сейчас по трубопроводу проходит не более 33 млн куб. м газа в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.

После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против страны. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».

В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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