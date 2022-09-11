Власти Болгарии договорились с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ
Болгария планирует увеличить объем поставок по южному газовому коридору, чтобы получать из Азербайджана до 2 млрд куб. м газа ежегодно, заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов. Также страны обсуждают вопрос о поставках газа в обмен на электричество.
«В Азербайджане электричество производится из газа, а мы являемся крупным производителем электроэнергии, мы ее экспортируем и имеем сверхпроизводство. Поэтому существует принципиальная возможность наших поставок электричества в Азербайджан, а объемы газа, необходимые для производства подобного количества электроэнергии, они будут отправлять нам», — сказал Стоянов по итогам переговоров в Баку (цитата по ТАСС). Он уточнил, что договоренности на бартерные поставки электроэнергии и газа могут быть выполнены в течение четырех-пяти месяцев.
Министр также подтвердил, что с 1 октября, после окончательного завершения строительства болгаро-греческого интерконнектора, Болгария будет получать миллиарды куб. м азербайджанского газа ежегодно.
«Они нам как традиционному партнеру предложили обеспечить дополнительную долю газа от будущего расширения южного газового коридора. Это означает, что мы сможем ежегодно получать 2 млрд куб. м газа на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60% наших потребностей», — сказал Стоянов.
Он добавил, что сотрудники министерства энергетики продолжат переговоры с Азербайджаном по цене, срокам поставок газа и другим техническим аспектам. Стоянов прогнозирует, что объемы поставок могут вырасти в течение трех-четырех лет.
В конце августа власти Болгарии заявили, что в обязательном порядке проведут переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа. «Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре.
Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. Ввести новый интерконнектор в эксплуатацию планируют в октябре — ноябре 2022 г., в связи с этим предполагается, что объем поставляемого газа увеличится до 600 млн куб. м.