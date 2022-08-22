Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа
«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора»,— сообщил Христов.
По его словам, также планируется провести переговоры о дополнительных поставках газа из Азербайджана, которые начнутся в понедельник. В первую очередь Болгарию интересует стоимость поставок. «На данный момент объемы нас не так волнуют, у нас есть предложения по поставкам газа. Что беспокоит нас больше всего, так это цена и тенденция рынка к систематическому повышению цен», — сказал Христов (цит. по «Интерфаксу»).
«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре.
Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. Ввести новый интерконнектор в эксплуатацию планируют в октябре — ноябре 2022 г., в связи с этим предполагается, что объем поставляемого газа увеличится до 600 млн куб. м.
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