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Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа

Ведомости

Болгария решила в обязательном порядке провести переговоры с компанией «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов, передает ТАСС. Помимо этого он также обсудит с газовиками Азербайджана возможность увеличения поставок.

«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора»,— сообщил Христов.

По его словам, также планируется провести переговоры о дополнительных поставках газа из Азербайджана, которые начнутся в понедельник. В первую очередь Болгарию интересует стоимость поставок. «На данный момент объемы нас не так волнуют, у нас есть предложения по поставкам газа. Что беспокоит нас больше всего, так это цена и тенденция рынка к систематическому повышению цен», — сказал Христов (цит. по «Интерфаксу»).

«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре.

Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. Ввести новый интерконнектор в эксплуатацию планируют в октябре — ноябре 2022 г., в связи с этим предполагается, что объем поставляемого газа увеличится до 600 млн куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных