Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа

Азербайджан поставляет свой газ через Трансадриатический трубопровод только трем европейским странам — Греции, Италии и Болгарии. Его запустили в 2021 г., однако из-за того, что в Болгарии отсутствовал интерконнектор, объемы были снижены в три-четыре раза, то есть вместо 1 млрд куб. м газа Болгария в прошлом году смогла получить только 280 млн куб. м. Основным поставщиком осталась Россия. Ввести новый интерконнектор в эксплуатацию планируют в октябре — ноябре 2022 г., в связи с этим предполагается, что объем поставляемого газа увеличится до 600 млн куб. м.