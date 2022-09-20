Темпы кредитования в России в августе выросли на 1,7%
Темпы роста кредитования в России по итогам августа ускорились до 1,7% по сравнению с июлем, когда рост составил 1%, следует из информационного-аналитического материала Банка России о развитии банковского сектора.
Корпоративное кредитование в прошедшем месяце выросло на 2,4% против 1,2% в июле, рост составил 1,3 трлн руб., что также на 0,9% выше среднемесячного темпа в 2021 г. «С начала года корпоративный портфель вырос на 2,8 трлн руб. (+5,5%), что лишь немногим меньше результатов аналогичного периода прошлого года (+3 трлн руб., +6,3%)», – говорится в обзоре ЦБ.
Сохраняется тенденция к девалютизации – по данным Банка России, объем кредитов в рублях в августе вырос на 4,1% или 1,8 трлн руб., в том числе за счет конвертации в рубли валютных кредитов, объем которых сократился на 5,5% или 515 млрд руб. ($8,4 млрд). В рамках госпрограмм поддержки системообразующих предприятий за месяц было выдано кредитов на сумму 65 млрд руб. против 160 млрд руб. в июле.
«В августе кредиты были предоставлены компаниям из широкого круга отраслей, в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов, что может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и оживлении экономической активности», – отмечают авторы обзора.
Выдача ипотечных кредитов выросла с 342 млрд руб. в июле до 459 млрд руб. в августе, таким образом, прирост составил 2%, что соответствует среднемесячному приросту за 2021 г. «Сильнее они росли в секторе вторичного жилья (+54% по сравнению с июлем), в то время как на первичном рынке рост был ниже (+14%3), что может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач «вторичка» обогнала «первичку» (около 240 млрд руб. против 220 млрд руб.)», – отмечается в обзоре.
Ипотека на новостройки, как и ранее, выдается в основном в рамках льготных программ – ее объем в августе составил 219 млрд руб. против 175 млрд руб. в июле.
Необеспеченное кредитование выросло на 1,8%. «Оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы – в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году», – говорится в обзоре.