Темпы кредитования в России в августе выросли на 1,7%

Выдача ипотечных кредитов выросла с 342 млрд руб. в июле до 459 млрд руб. в августе, таким образом, прирост составил 2%, что соответствует среднемесячному приросту за 2021 г. «Сильнее они росли в секторе вторичного жилья (+54% по сравнению с июлем), в то время как на первичном рынке рост был ниже (+14%3), что может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач «вторичка» обогнала «первичку» (около 240 млрд руб. против 220 млрд руб.)», – отмечается в обзоре.